Sénégal/Nigeria: Mondial U17 féminin - Sacre historique du Nigeria face au Japon

Le Nigeria est champion du monde. Pour la première fois de son histoire, il a soulevé la Coupe du monde féminine U17 en s'imposant 2 à 1, samedi, face au Japon en finale, au complexe de football Mohammed VI de Rabat.

La finale a été âpre et tendue, à la hauteur de l'enjeu. Après une première période équilibrée, les Nigérianes ont ouvert le score grâce à une frappe lointaine en demi-volée d'Awawu Bashiru. La tentative ne semblait pas particulièrement dangereuse, mais la gardienne japonaise, Kou Kadowaki, a relâché le ballon après l'avoir capté. Celui-ci a alors fini sa course au fond des filets.

Dès le retour des vestiaires, le Nigeria a creusé l'écart. Après avoir remporté un duel au milieu de terrain, Esther Stephen a lancé Oluebube Umejiaku d'une touche de balle. L'insaisissable attaquante a ensuite trompé la gardienne adverse d'un subtil ballon piqué. La rencontre semblait jouée, mais le Japon n'a pas abdiqué.

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À la 80e minute, Fuki Ito a repris un corner et réduit l'écart, relançant le suspense. Les Nigérianes ont toutefois tenu bon jusqu'au bout et décroché le titre mondial. Personne n'aurait pu imaginer un tel dénouement au soir du 17 octobre 2026, après leur défaite inaugurale face à la Pologne (2-1). Les joueuses d'Akeem Busari ont su transformer ce faux départ en une formidable épopée.

Le déclic est survenu lors de la dernière journée de la phase de groupes, avec une retentissante victoire 3 à 1 contre la Rdp Corée, double tenante du titre et invaincue dans la compétition depuis 2 900 jours.

Lancées vers les sommets, les Nigérianes ont ensuite éliminé le Mexique (2-1), le Venezuela (1-0), puis le Brésil (3-1), grâce à leur efficacité et à leur capacité à se projeter rapidement vers l'avant. Pour leur neuvième participation, elles décrochent enfin le Graal. Elles deviennent également la première nation à remporter la compétition après avoir perdu son match d'ouverture. Un sacre historique.