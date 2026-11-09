Sénégal: Un business qui marche bien durant les Joj

Au complexe Tour de l'OEuf, les espaces de restauration attirent de nombreux visiteurs depuis le début des Joj « Dakar 2026 ». Si les restaurateurs se réjouissent de cette fréquentation, certains spectateurs, eux, trouvent les prix élevés et pointent des difficultés liées aux moyens de paiement.

Des sueurs perlent sur le visage de Anta Dièye, une spectatrice venue découvrir le baseball5. On la retrouve au centre du complexe Tour de l'OEuf, qui regroupe les stands de restauration et les food trucks. Mais pour elle, sa faim lui a coûté cher.

Elle regrette d'avoir acheté un sandwich à 1 500 Fcfa. « Les prix ne sont pas abordables pour un jeune sénégalais et puis la portion est petite », nous sert-elle. Un peu plus loin, au niveau des stands, nous rencontrons Fatou, une autre spectatrice. Trouvée sur place, elle estime, elle aussi, que la nourriture est chère.

Pour Mouhamed Diatta, les moyens de paiement constituent également un frein pour beaucoup de visiteurs. « Je voulais acheter, mais je n'avais pas de monnaie. J'étais obligé de payer par carte mais je n'y arrivais pas. Finalement, c'est un ami qui a payé pour moi », explique-t-il. À leur opposé, Stefan, un touriste français trouve que la nourriture est de bonne qualité. « C'est chouette en tout cas.

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On peut manger à satiété », indique-t-il. Du côté des restaurateurs, le constat est différent. Pour un responsable de « Planet Kebab », qui s'exprime sous anonymat, la restauration se porte bien depuis le début des Joj. « La restauration marche. Les gens viennent. Il y a des heures où ça marche bien, notamment de 13 h à 17 h », explique-t-il. Pour lui, la clientèle vient de différents horizons. « On reçoit tout le monde, des étrangers comme des locaux. Il y a de l'affluence. On n'a pas encore reçu de plaintes, tout marche bien. On propose des hot-dogs, des burgers, du pop-corn, des cakes et des croquettes. Les prix varient entre 500 et 2.000 FCfa », informe-t-il.

2.000 snacks offerts chaque jour aux élèves

Pour lui, de milliers de personnes sont servis par leur franchise. « Il y a de l'affluence. On sert une centaine de personnes. Pour les espaces de restauration, c'est environ 1.500 personnes. Nous servons 1.200 plats par jour jusqu'au 6 novembre.

Après, cela devrait redescendre à 600 personnes après la fin de certaines compétitions », nous apprend le responsable. Ouvert depuis mardi sur le site du Tour de l'OEuf, « Planet Kebab » fait partie des trois espaces de restauration dédiés aux athlètes, avec « Nostra » et « Mamma Pizza », qui collaborent ensemble sur le site.

Face aux critiques sur la cherté des prix, le responsable de « Planet Kebab » explique également que le programme « Fox », qui, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, permet de nourrir près de 2.000 élèves par jour. « Nous offrons gratuitement chaque jour 2.000 snacks aux élèves dans le cadre du programme Fox. C'est aussi un autre point positif de notre service », explique-t-il.