Sénégal: Naufrage au large de Lompoul - Le bilan s'alourdit à 39 morts

Le naufrage d'une pirogue transportant des candidats à la migration irrégulière au large de Lompoul, dans le département de Kébémer, a fait 39 morts et un seul rescapé, selon le dernier bilan communiqué ce lundi. Les opérations de recherche se poursuivent pour retrouver d'éventuelles autres victimes.

Le bilan du naufrage survenu au large de Lompoul continue de s'alourdir. Quatre nouveaux corps, retrouvés lundi matin dans un état de décomposition avancée, ont été découverts au cours des opérations de recherche. Une prière mortuaire collective a été organisée par les sapeurs-pompiers avant leur inhumation.

Depuis trois jours, les équipes de secours sont mobilisées sur une bande côtière d'environ 25 kilomètres, dont l'accès particulièrement difficile complique les opérations. Les courants marins constituent également un obstacle majeur, en entraînant progressivement les corps vers le sud, selon les secouristes.

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Sur les 39 victimes recensées, 24 corps ont été identifiés et remis à leurs familles. Onze autres dépouilles restent en attente d'identification. Parallèlement aux opérations de secours, une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes du drame. Dans le cadre des investigations, des bidons d'essence ont notamment été saisis.