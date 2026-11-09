Sénégal: Mbacké Cadior célèbre la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké

La communauté mouride célèbre, ce lundi 9 novembre 2026, la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké, fils de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur du mouridisme. L'événement se déroule à Mbacké Cadior, dans le département de Kébémer, région de Louga, en présence de nombreux fidèles venus de différentes localités.

Mbacké Cadior accueille, ce lundi, plusieurs fidèles mourides venus prendre part à la célébration de la naissance de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké. Né en 1891 à Touba, il est le fils de Cheikh Ahmadou Bamba et de Sokhna Aminata Lô. Selon Serigne Cheikh Thioro Mbacké, porte-parole de la famille, il est le seul fils du fondateur du mouridisme à avoir vu le jour dans la cité religieuse de Touba. Sa naissance constitue ainsi un moment historique dans l'histoire du mouridisme.

« Les premiers disciples de Cheikh Ahmadou Bamba ont reçu son agrément le même jour. Il leur a alors dit que ce nouveau-né leur avait apporté ce qu'ils souhaitaient », a expliqué le porte-parole de la famille, revenant sur les circonstances particulières de sa naissance.

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Dès son plus jeune âge, Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké a été initié à la lecture du Saint Coran par son père. Il fut ensuite confié à Serigne Abdourahmane Lô et à Serigne Mbacké Diakhaté pour la poursuite de son éducation religieuse. En 1933, il s'installa à Mbacké Cadior, un village fondé par Mame Mor Anta Sally Mbacké, père de Cheikh Ahmadou Bamba. Trois ans plus tard, il fonde d'autres localités, notamment Darou Rahmane et Mbacké Barry. Il rendit l'âme en 1936.

La célébration de sa naissance est marquée par des séances de lecture du Saint Coran et la préparation de repas destinés aux nombreux fidèles. En prélude à cette commémoration, le comité d'organisation a également initié plusieurs activités culturelles et religieuses. Selon le porte-parole de la famille, des conférences ont notamment été organisées à Touba, Kébémer et Mbacké Cadior autour de la vie et de l'oeuvre de Serigne Mouhamadou Lamine Bara Mbacké.

Décédé en 1936, le guide religieux repose au cimetière situé à l'est de la Grande Mosquée de Touba. Sa mémoire continue ainsi de mobiliser les fidèles mourides, qui perpétuent le souvenir de son parcours spirituel et de son héritage religieux.