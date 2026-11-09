Sénégal: JOJ Dakar 2026-Basket 3x3 - Les Lionceaux arrachent la finale, médaille assurée

9 Novembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par O.B.N

Les Lionceaux du Sénégal joueront pour l'or. Lundi 09 novembre 2026, en demi-finale du tournoi masculin de basket 3x3 des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar, le Sénégal a éliminé l'Allemagne 16 à 15 dans un duel d'une intensité rare.

Les deux équipes n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire, et le tableau d'affichage indiquait 14 partout. Il a donc fallu une prolongation pour connaître le vainqueur. Les Sénégalais y ont montré un grand calme : ils ont marqué deux points, contre un seul pour les Allemands, ce qui a suffi à faire pencher la balance.

Diop en tête, un collectif solide

Sacoura Diop a été le meilleur marqueur de la rencontre côté sénégalais, avec 6 points. Frédéric Clovice Mané a suivi avec 5 points, devant Ibrahima Ndiaye (3) et Papa Mamadou Cissé (2).

Ce succès est le quatrième de ces Jeux pour le Sénégal, après des victoires sur l'Algérie (16-13), la Lituanie (21-12) et la Mongolie (20-11) en quart de finale. Les Lionceaux ne sont plus qu'à une marche du titre. Ils disputeront la finale ce lundi à 16h15 face au vainqueur de l'autre demi-finale, qui oppose la Lituanie à la Lettonie.

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