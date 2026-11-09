Congo-Kinshasa: Le général Eddy Kapend appelle les jeunes diplômés de Lubumbashi à rejoindre les FARDC

Le commandant de la 22e région militaire, le général Eddy Kapend, a encouragé les jeunes intellectuels à s'engager au sein des Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Il s'exprimait samedi 7 novembre à Lubumbashi, lors d'un échange avec les parlementaires de la jeunesse.

À cette occasion, le général Eddy Kapend a appelé les jeunes à contribuer à la construction d'une armée plus professionnelle, disciplinée et performante. Selon lui, les compétences des jeunes instruits doivent être davantage mises au service de la nation sous le drapeau.

Devant les parlementaires de la jeunesse, le commandant de la 22e région militaire a rejeté l'idée selon laquelle l'armée serait un « fourre-tout ».

« Nous ne sommes plus à l'époque où l'armée était considérée comme un fourre-tout », a-t-il déclaré.

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Défense de l'intégrité territoriale

Insistant sur la nécessité de renforcer la présence des diplômés et des universitaires au sein des forces armées, il a ajouté : « Nous sommes en train de construire une nouvelle armée où des intellectuels dirigent les forces armées et contribuent positivement à la conduite des opérations ainsi qu'au renforcement de la discipline militaire. »

Le général Kapend a également souligné la nécessité de renforcer les effectifs afin de bâtir une armée congolaise plus professionnelle, disciplinée et efficace, capable de répondre aux défis sécuritaires du pays.

Cet appel vise à encourager la jeunesse à participer activement à la défense de l'intégrité territoriale et à la consolidation de l'unité nationale. Selon le commandant de la 22e région militaire, la modernisation et la puissance d'une nation reposent en grande partie sur l'expertise, le savoir et l'engagement de sa jeunesse instruite.

Le patriotisme, a-t-il expliqué, se traduit par un amour profond de la patrie, accompagné d'une volonté constante de la servir et de la défendre.