Congo-Kinshasa: Une brigade mixte déployée sur les artères principales pour fluidifier le trafic

Les autorités de Kinshasa ont annoncé une série de mesures destinées à améliorer la circulation routière dans la capitale. À partir de ce lundi 9 novembre, une brigade mixte sera déployée sur les principaux axes afin de réguler le trafic et de veiller au respect des restrictions de circulation mises en place.

Une attention particulière sera accordée aux voies rapides menant à l'aéroport international de N'djili, dont l'accès est désormais interdit à certaines catégories de véhicules.

Lutte contre les embouteillages

Réduire les embouteillages et améliorer la mobilité urbaine à Kinshasa ; tel est l'objectif de cette opération spéciale lancée par les autorités congolaises.

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La brigade mixte regroupera des représentants du gouvernement provincial, de la Commission nationale de prévention routière (CNPR) et du Service national, sous la coordination de la Police nationale congolaise (PNC).

Sur le terrain, cette équipe aura pour mission de réguler la circulation routière et de veiller au strict respect du Code de la route.

Restrictions sur la route de l'aéroport de N'djili

Parmi les principales mesures annoncées figure l'interdiction, pour certaines catégories de véhicules, d'emprunter les voies rapides menant à l'aéroport international de N'djili.

Cette restriction concerne notamment :

les bus

les taxis

les camions

les motos

les tricycles

les véhicules de type « 207 ».

Les conducteurs concernés qui enfreindront cette disposition s'exposeront aux sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Les autorités invitent ainsi les usagers de la route à respecter ces nouvelles mesures et à adopter un comportement citoyen afin de contribuer à une meilleure fluidité du trafic dans la capitale.

Selon les mêmes sources, cette opération s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des "orientations arrêtées par la Haute hiérarchie lors de la 96e réunion du Conseil des ministres", tenue le 14 août dernier.