Congo-Kinshasa: OIF - Juliana Lumumba mise sur « Neuf projets neufs pour une Francophonie neuve »

L'élection du ou de la Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) se tiendra à Phnom Penh, au Cambodge, à l'occasion du huis clos électif du 20e Sommet de la Francophonie, prévu du 15 au 16 novembre.

À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement des 53 États et gouvernements membres de plein droit de l'OIF auront la responsabilité de désigner la personnalité qui dirigera l'organisation pour le mandat 2027-2030.

Quatre candidats en lice

La Secrétaire générale sortante, Louise Mushikiwabo, en fonction depuis 2018, sollicite un troisième mandat. L'ancienne ministre rwandaise des Affaires étrangères met en avant son bilan à la tête de l'organisation.

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De son côté, Juliana Amato Lumumba, candidate de la République démocratique du Congo et soutenue par Kinshasa, fonde sa campagne sur un programme intitulé « Neuf projets neufs pour une Francophonie neuve ». À travers cette vision, elle ambitionne de promouvoir une Francophonie davantage tournée vers les peuples, de renforcer la diversité linguistique et culturelle et de favoriser un meilleur accès au savoir numérique.

La Mauritanienne Coumba Ba, ancienne ministre, figure également parmi les prétendants à cette fonction.

Le quatrième candidat est Dacian Cioloș, ancien Premier ministre roumain et ex-commissaire européen. Il défend une Francophonie davantage orientée vers les enjeux économiques et l'efficacité opérationnelle.

Une élection marquée par des tensions géopolitiques

Cette élection se déroule dans un contexte de tensions diplomatiques entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. La rivalité persistante entre les deux pays pèse sur le scrutin, Kinshasa s'opposant ouvertement à une reconduction de Louise Mushikiwabo.

Par ailleurs, les modalités de désignation du secrétaire général suscitent également des débats au sein de l'organisation. Traditionnellement désigné par consensus, le titulaire du poste peut désormais être élu à la majorité simple des États et gouvernements membres de plein droit présents et votants, conformément à une réforme adoptée en 2022.

Cette évolution fait l'objet de contestations et d'appels à clarification de la part de plusieurs pays, notamment la RDC et la Roumanie. Ces derniers s'interrogent sur la légitimité d'un candidat qui serait élu sans réunir la majorité absolue des membres de plein droit de l'organisation.