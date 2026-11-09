Congo-Kinshasa: Recrudescence des enlèvements de voyageurs sur les axes routiers de Rutshuru

Le phénomène des enlèvements de voyageurs connaît une recrudescence inquiétante dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu. Au moins treize personnes ont été libérées après avoir été prises en otage au cours du week-end sur deux axes routiers de la région. Toutefois, deux victimes demeurent encore entre les mains de leurs ravisseurs.

Cette nouvelle vague de kidnappings ravive les inquiétudes des usagers de la Route nationale n°2 (RN2), principal corridor reliant la ville de Goma au Grand Nord de la province.

Selon des sources locales, au moins dix personnes, parmi lesquelles trois conducteurs de motos-taxis et leurs passagers, ont été enlevées dimanche 8 novembre dans la zone du Parc national des Virunga, sur l'axe Rwindi-Kibizi.

Huit des otages ont recouvré la liberté quelques heures plus tard. En revanche, deux autres restent détenus dans un lieu inconnu, sans qu'aucune information ne filtre sur leur sort.

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Deux jours auparavant, cinq voyageurs en provenance de Goma et à destination du Grand Nord avaient été interceptés par des hommes armés non identifiés sur l'axe Goma-Rutshuru. Ils ont été relâchés dimanche après le paiement d'une rançon. Selon plusieurs témoignages, les victimes ont également été dépouillées de leurs effets personnels et de leurs biens de valeur.

Une situation sécuritaire toujours préoccupante

Ces nouveaux cas d'enlèvement illustrent la persistance de l'insécurité dans plusieurs secteurs du territoire de Rutshuru, où opèrent différents groupes armés.

La résurgence des kidnappings, particulièrement le long de la Route nationale n°2, suscite une vive préoccupation parmi les usagers. Nombre d'entre eux redoutent une multiplication de ces actes criminels sur cet axe stratégique pour la circulation des personnes et le transport des marchandises entre Goma et le Grand Nord du Nord-Kivu.

Face à cette situation, les populations locales appellent au renforcement des dispositifs de sécurité afin de garantir la libre circulation des voyageurs et de prévenir de nouveaux enlèvements.