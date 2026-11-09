Congo-Kinshasa: La ministre Marie-Thérèse Sombo visée par une motion de défiance

Une motion de défiance visant la ministre de l'Enseignement supérieur, universitaire, Recherche scientifique et Innovations, Marie-Thérèse Sombo, a été déposée ce lundi 9 novembre 2026 à l'Assemblée nationale par le député André Mushongo, selon cet élu de Tshikapa (Kasaï), le document aurait recueilli plus de 120 signatures.

La ministre est notamment accusée de mauvaise gestion et de détournement présumé des quotités issues des frais académiques. Cette initiative fait suite à une enquête parlementaire de trois mois sur ces frais.

Le 26 octobre dernier, l'Assemblée nationale avait recommandé à la Première ministre d'envisager des sanctions contre la ministre, après le constat d'irrégularités financières présumées par la commission d'enquête.