Congo-Kinshasa: La dégradation des routes entrave la riposte contre Ebola en Ituri

La circulation est fortement perturbée depuis dimanche 8 novembre sur deux axes routiers majeurs : Iga-Barrière-Nizi, dans le territoire de Djugu, et Bunia-Kasenyi, dans le territoire d'Irumu (Ituri). En cause, la dégradation avancée de ces routes, aggravée par les fortes pluies. Plusieurs véhicules transportant des produits de première nécessité sont bloqués. La situation perturbe également les activités de riposte contre la maladie à virus Ebola.

La dégradation de routes dans les territoires de Djugu et d'Irumu compromet sérieusement les activités de riposte contre la maladie à virus Ebola. Sur l'axe routier Iga-Barrière-Nizi, un gros camion s'est enlisé ce lundi matin sur une passerelle provisoire aménagée sur la rivière Nizi.

L'incident a complètement bloqué le passage des véhicules. Des dizaines d'engins roulants sont immobilisés de part et d'autre de cet ouvrage. Parmi eux figurent des véhicules transportant des équipes de riposte contre Ebola, déployées dans la zone pour lutter contre l'épidémie.

Dans le sud du territoire d'Irumu, la situation est également préoccupante. Dimanche, à la suite de fortes pluies qui se sont abattues sur la plaine du lac Albert, les eaux de la rivière Kisege sont sorties de leur lit et ont emporté le pont Kisege 1, situé à l'entrée de Kasenyi.

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Selon le chef du secteur de Bahema-Sud, Kataloho Takumara, ce lundi matin, les engins lourds de l'entreprise Mont Gabaon étaient déjà à pied d'oeuvre pour dégager la route et rétablir la circulation. L'objectif est notamment de faciliter le passage des véhicules transportant des produits de première nécessité en provenance de l'Ouganda.

Kataloho Takumara plaide pour la construction d'un pont de grande dimension afin de trouver une solution durable aux inondations récurrentes de la rivière, dont les eaux envahissent régulièrement la chaussée:

« La solution durable est de construire le pont Kisege 1 digne de son nom, construire le pont Kisege 2 et puis construire le pont Diomi. Aussi, faut-il orienter l'eau à son lit correctement ».

Le maintien de routes praticables constitue un enjeu majeur dans la riposte contre Ebola. Il conditionne notamment l'accès aux structures de soins, l'acheminement des équipements sanitaires et la mobilité des équipes engagées dans la lutte contre l'épidémie.