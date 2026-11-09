Congo-Kinshasa: La grève des infirmiers perturbe les soins de santé à Kindu

La grève des infirmiers commence à produire ses effets dans la ville de Kindu, au Maniema. Plusieurs centres de santé ont fermé leurs portes tandis que la fréquentation de l'Hôpital général de référence de Kindu a fortement diminué. Cette situation inquiète les patients et leurs familles, particulièrement dans un contexte marqué par une recrudescence des cas suspects de choléra dans la province.

Dans plusieurs structures sanitaires de Kindu, les activités sont quasiment à l'arrêt. Des centres de santé restent fermés et de nombreux patients peinent à accéder aux soins de base.

Cette paralysie affecte également les services de vaccination infantile, obligeant certains parents à parcourir de longues distances pour faire vacciner leurs enfants.

« Mon enfant n'a pas été vacciné à cause de la grève. Pour obtenir les vaccins, nous sommes obligés de nous rendre jusqu'au centre de santé de Ngondombou. C'est très difficile pour nous. Nous faisons le tour des centres, mais nous ne trouvons pas de vaccins », témoigne une mère rencontrée à Kindu.

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Une fréquentation en forte baisse à l'hôpital général

À l'Hôpital général de référence de Kindu, les conséquences de la grève sont également visibles.

Selon les responsables de l'établissement, seule une vingtaine de malades y sont actuellement pris en charge, contre une fréquentation habituellement beaucoup plus élevée.

Le médecin directeur indique que les équipes médicales fonctionnent avec des effectifs réduits :

« La fréquentation de l'hôpital a considérablement baissé. Actuellement, nous ne dépassons pas 20 malades, alors qu'habituellement nous recevons entre 100 et 200 patients. Nous sommes obligés de travailler avec des médecins stagiaires. La prise en charge des malades devient donc très difficile ».

Des inquiétudes pour les patients

La situation suscite de nombreuses préoccupations parmi les habitants de Kindu, qui redoutent les conséquences de cette grève prolongée sur l'accès aux soins.

Certains patients disent éprouver des difficultés à trouver une structure capable de les prendre en charge, tandis que d'autres appellent les autorités à trouver rapidement une solution au conflit.

« Nous demandons au gouvernement de penser aux infirmiers », plaide un habitant.

Une crise sanitaire dans un contexte de menace de choléra

Cette grève intervient alors que le Maniema fait face à une flambée de cas suspects de choléra dans plusieurs zones de santé.

Pour de nombreux observateurs, le rétablissement rapide des services de santé apparaît essentiel afin d'assurer la prise en charge des malades et de prévenir une aggravation de la situation sanitaire dans la province.