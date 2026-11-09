Congo-Kinshasa: Un collège catholique attaqué par des hommes armés à Kipushi

Le collège catholique Ima Kafubu, situé dans le territoire de Kipushi, au Haut-Katanga, a été attaqué dans la nuit de samedi 07 à dimanche 08 novembre par des hommes armés en tenue militaire. Selon des témoins, les assaillants ont agressé le préfet des études, vandalisé plusieurs locaux de l'établissement et emporté divers biens de valeur ainsi qu'une importante somme d'argent. Une enquête a été ouverte pour identifier les auteurs de cette attaque.

Le drame s'est produit au sein de cet établissement scolaire conventionné catholique, où les responsables ont découvert, dimanche matin, d'importants dégâts matériels.

Des bureaux ont été saccagés, des vitres brisées, des portes endommagées et du matériel administratif dispersé dans plusieurs locaux de l'école.

Une vingtaine d'assaillants impliqués

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D'après des témoignages recueillis sur place, une vingtaine d'hommes vêtus d'uniformes militaires auraient participé à cette opération.

Les assaillants auraient emporté notamment des téléphones portables, des ordinateurs ainsi qu'une somme d'argent dont le montant n'a pas été précisé.

Ils se seraient également attaqués au préfet des études de l'établissement, qui a été violemment agressé avant d'être évacué vers l'hôpital Afia Don Bosco de Lubumbashi pour recevoir des soins.

Un policier soupçonné de complicité agressé

Selon les mêmes sources, un policier affecté à la garde du Lycée Kwesu Kafubu, situé à proximité, a été accusé de complicité avec les assaillants par certains habitants du village.

Pris à partie par la population, il a été sauvé grâce à l'intervention de religieux présents sur les lieux.

Les circonstances exactes de son implication présumée restent à établir.

L'Église catholique dénonce une série d'attaques

Réagissant à cet incident, le vicaire général du diocèse de Sakania-Kipushi, Monseigneur Gaston Kibilo, évoque un climat d'insécurité visant les institutions catholiques de la région.

Cette attaque intervient alors que plusieurs cures et paroisses catholiques de Lubumbashi et de ses environs ont déjà été la cible d'attaques et de cambriolages au cours du mois d'octobre 2026.

Les autorités ont annoncé l'ouverture d'une enquête afin d'identifier les auteurs de cette nouvelle attaque et de déterminer leurs motivations.