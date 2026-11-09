Congo-Kinshasa: Un expert appelle à renforcer la lutte contre la déforestation en cette saison des pluies au Kongo-Central

Alors que plusieurs provinces de la RDC font face à d'importants dégâts causés par les fortes pluies et les vents violents, un expert en environnement du territoire de Muanda, dans le Kongo-Central, appelle ce samedi 7 novemdre à intensifier les actions de lutte contre la déforestation. Selon lui, la disparition progressive du couvert végétal contribue à l'aggravation de l'érosion et accroît la vulnérabilité des populations face aux catastrophes naturelles.

Avec le retour de la saison des pluies, de nombreuses localités enregistrent des dégâts sur les habitations, les établissements scolaires, les centres de santé et les infrastructures routières.

Pour les spécialistes de l'environnement, ces phénomènes sont aggravés par l'abattage anarchique des arbres, qui réduit la capacité des sols à résister aux fortes précipitations.

Renforcer l'éducation environnementale

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À Muanda, l'expert en environnement Honoré Bowana Bokili estime que la sensibilisation de la population constitue une priorité pour préserver les forêts et protéger la biodiversité.

Selon lui, les campagnes d'éducation environnementale devraient être menées de manière régulière par les services compétents de l'État afin d'encourager une gestion plus responsable des ressources forestières.

« Pour sauver nos forêts menacées et protéger la biodiversité, une sensibilisation dans le sens de l'éducation environnementale se présente comme une nécessité vitale », affirme-t-il.

Encadrer l'abattage des arbres

L'expert rappelle que toute coupe d'arbre devrait être soumise à l'autorisation des autorités compétentes afin de limiter la déforestation non contrôlée.

Il recommande également de systématiser le reboisement après chaque abattage.

« Pendant qu'on coupe un arbre, il est recommandé d'en replanter deux ou trois autres, car ils participent à la lutte contre le réchauffement climatique », souligne Honoré Bowana Bokili.

Prévenir l'érosion et les dégâts liés aux pluies

Selon cet expert, la disparition des arbres favorise l'érosion des sols, particulièrement pendant la saison des pluies.

Les racines contribuent en effet à stabiliser les terres et à limiter le ruissellement des eaux.

« Un sol sans racines est exposé à toute forme d'érosion dont les conséquences sont la destruction des maisons d'habitation et d'autres infrastructures », avertit-il.

Face à la multiplication des dégâts enregistrés dans plusieurs régions du pays, il appelle les autorités et les communautés à renforcer les mesures de protection de l'environnement afin de réduire les risques liés aux intempéries et préserver durablement les ressources naturelles.