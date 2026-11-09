Congo-Kinshasa: La population salue la présence des casques bleus de la MONUSCO à Mongwalu

Depuis le mois de juin, les casques bleus de la MONUSCO sont perçus par une partie de la population comme un facteur de sécurité et de stabilité, à Mongwalu, dans le territoire de Djugu (Ituri). Lors d'une visite effectuée jeudi par une délégation de la Mission onusienne, plusieurs habitants ont témoigné de l'impact de cette présence, notamment dans l'appui à la riposte contre Ebola et dans la sécurisation de l'aérodrome local.

Selon les habitants rencontrés, la présence de la MONUSCO a contribué à améliorer les conditions de sécurité dans cette cité minière marquée par des épisodes récurrents d'insécurité.

Un appui déterminant à la riposte contre Ebola

Les habitants rappellent notamment le rôle joué par les casques bleus lors de la riposte à l'épidémie d'Ebola qui a affecté la région.

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Grâce à la sécurisation de l'aérodrome de Mongwalu, des médicaments et du matériel médical ont pu être acheminés rapidement vers cette localité enclavée.

Pour Ringo Uringi, chef d'une avenue où est installée une base de la MONUSCO, cette assistance a contribué à améliorer la réponse sanitaire face à la maladie.

« Ebola a fortement affecté notre entité. Nous avons vu des hélicoptères atterrir ici avec des médicaments et d'autres matériels nécessaires à la riposte. Grâce à cette assistance, la situation a commencé à s'améliorer », témoigne-t-il.

Des actions de sensibilisation appréciées

Au-delà de l'appui logistique, les casques bleus ont également participé à des campagnes de sensibilisation sur les mesures de prévention contre Ebola.

Selon plusieurs habitants, ces activités ont permis à la population de mieux comprendre les gestes barrières et les comportements à adopter pour limiter la propagation de la maladie.

« Ils nous ont appris à nous laver les mains, à éviter tout contact avec les cadavres et à respecter certaines mesures de prévention. Ces conseils nous ont aidés à nous protéger contre la contamination », affirme Malobi Djugudjugu, habitant de Mongwalu.

Un sentiment de réassurance face à l'insécurité

Aujourd'hui, la population associe également la présence des casques bleus à un sentiment de protection dans un contexte où l'insécurité persiste dans certaines zones périphériques du territoire de Djugu.

Plusieurs habitants souhaitent ainsi le maintien du dispositif onusien, estimant qu'il contribue à rassurer les communautés locales tout en soutenant les efforts de stabilisation dans cette partie de l'Ituri.