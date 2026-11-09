Congo-Kinshasa: Lancement du recensement fiscal digitalisé des propriétés immobilières à Kindu

Le gouvernement provincial du Maniema lance ce lundi 9 novembre à Kindu une campagne de recensement digitalisé des propriétés immobilières. Menée en partenariat avec la société THE WIN, cette opération vise à identifier les parcelles bâties et non bâties en vue d'améliorer la mobilisation de l'impôt foncier, de l'impôt sur les revenus locatifs et de la vignette automobile.

Selon le ministre provincial des Finances, Ali Kyamassa Willy, cette campagne couvrira l'ensemble des quartiers de la ville de Kindu. Les équipes chargées du recensement parcourront les ménages afin de constituer une base de données complète des contribuables assujettis à différents impôts provinciaux.

Identifier les propriétés et les contribuables

Les opérations de terrain permettront de recenser aussi bien les terrains bâtis que non bâtis afin de déterminer avec précision l'assiette de l'impôt foncier.

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Selon les autorités provinciales, cette démarche s'inscrit dans la volonté de moderniser la gestion fiscale et d'accroître les recettes publiques.

Le gouvernement affirme avoir associé les bourgmestres, les chefs de quartiers, le maire de Kindu ainsi que la Fédération des entreprises du Congo (FEC) afin d'assurer le bon déroulement de l'opération et d'informer la population.

Revenus locatifs et vignettes automobiles également concernés

Au-delà du recensement des propriétés foncières, les agents collecteront également des informations sur les logements mis en location ainsi que sur les véhicules détenus par les ménages.

Selon Ali Kyamassa Willy, ces données permettront d'actualiser le fichier des contribuables assujettis à l'impôt sur les revenus locatifs et au paiement des vignettes automobiles.

« Cette opération permettra de faire d'une pierre deux coups. Lors de l'enregistrement, s'il y a des locataires dans une habitation, ils seront également recensés pour l'impôt sur les revenus locatifs. Les véhicules seront aussi enregistrés pour le paiement des vignettes », a expliqué le ministre provincial des Finances.

Le paiement prévu à partir de janvier 2027

Les autorités précisent que la campagne qui débute ce 9 novembre concerne uniquement l'identification et l'enregistrement des contribuables.

La phase de perception des impôts interviendra ultérieurement.

Selon le gouvernement provincial, les paiements devraient commencer au début du mois de janvier 2027, après la finalisation du fichier des assujettis.

Les autorités invitent la population à collaborer avec les équipes de recensement et à développer une culture fiscale, estimant que cette réforme contribuera au financement des actions de développement de la province.