Congo-Kinshasa: Face aux défis institutionnels, les conseillers communaux plaident pour les élections des bourgmestres

Les conseillers communaux en République démocratique du Congo réclament l'organisation d'élections pour désigner les exécutifs communaux, en remplacement des bourgmestres actuellement nommés par ordonnance présidentielle.

Ces élus locaux déplorent les entraves institutionnelles qui pèsent sur leur mandat, notamment l'absence de collaboration avec l'administration en place et les blocages persistants dans l'exercice de leurs missions constitutionnelles.

Conflits de compétences et entraves au contrôle parlementaire

Les conseillers dénoncent des difficultés structurelles majeures qui paralysent leur action sur le terrain, en particulier l'impossibilité d'exercer un contrôle parlementaire effectif sur les bourgmestres et les obstacles rencontrés lors du vote des budgets communaux.

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À ces tensions s'ajoutent des problèmes récurrents liés au financement de fonctionnement des conseils, freinant l'application concrète des principes de la décentralisation.

Revendications pour une décentralisation effective et un cadre juridique clarifié

Face à cette situation, les élus exigent l'application rigoureuse des dispositions relatives à la gouvernance locale. Ils souhaitent aussi une clarification de leurs prérogatives en matière de contrôle et d'adoption budgétaire.

Pour ces derniers, seule l'élection des autorités exécutives locales permettra de surmonter les contradictions institutionnelles et de garantir un véritable développement à la base.