Afrique: CAN 2027 - Les Léopards débutent leur rassemblement à Kinshasa avant la double confrontation avec la Sierra Leone

Les Léopards seniors football messieurs de la République démocratique du Congo ont débuté, dimanche 08 novembre 2026 à Kinshasa, leur rassemblement en prévision de la double confrontation face à la Sierra Leone, comptant pour les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations, CAN 2027. Elles sont prévues le jeudi 12 novembre au stade des Martyrs de Kinshasa, et puis le mardi 17 du même mois au stade El Abdi, dans la ville d'El Jadida, au Maroc.

Les premiers joueurs déjà présents à Kinshasa depuis dimanche, sont notamment Matthieu Luka Epolo, gardien de but du Standard de Liège (Belgique), Axel Tuanzebe, défenseur de l'AJ Auxerre (France), Ézéchiel Banzuzi, milieu de terrain du RB Leipzig (Allemagne), et Fiston Kalala Mayele, attaquant d'Al-Ahli SC.

Magloire Ntambwe Kalonji appelé d'urgence

Leur présence est visible sur les images des arrivées publiées par la direction de communication de la FECOFA. Par la même occasion, l'instance nationale de football a annoncé le forfait du joueur Willy Kambwala pour ces deux confrontations. Ce dernier est remplacé par Magloire Ntambwe Kalonji, défenseur du TP Mazembe, appelé en renfort par le sélectionneur national Sébastien Desabre.

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Après les deux premières journées de ces éliminatoires, la RDC occupe la première place du groupe E avec 6 points, devant le Zimbabwe et la Guinée équatoriale, qui comptent chacun 3 points. La Sierra Leone ferme la marche avec zéro point.

Les Congolais avaient remporté leurs deux premières rencontres face à la Guinée équatoriale (2-0) et au Zimbabwe (2-1).