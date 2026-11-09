Tunisie: Ooredoo Tunisie élue Meilleur réseau 5G au pays par Ookla

Cette prestigieuse distinction Speedtest Award récompense les performances exceptionnelles du réseau 5G de Ooredoo au cours du premier semestre 2026 et confirme son engagement à offrir une expérience numérique supérieure à ses clients à travers toute la Tunisie.

Ooredoo Tunisie annonce avec fierté avoir été distinguée par Ookla®, leader mondial de l'intelligence de la connectivité, en tant que Meilleur réseau 5G en Tunisie, à l'issue d'une analyse des tests réalisés à l'initiative des consommateurs via Speedtest® au cours du premier semestre 2026.

Cette prestigieuse distinction constitue une étape importante dans le parcours de Ooredoo Tunisie vers l'excellence de son réseau et l'innovation technologique, consolidant davantage son rôle dans l'accélération de la transformation digitale du pays.

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Selon les résultats de l'analyse menée par Ookla et couvrant les premier et deuxième trimestres de 2026, Ooredoo Tunisie a enregistré le meilleur Speedtest Connectivity Score™ du marché tunisien, avec un score de 73,74. Cette distinction repose sur une analyse approfondie des performances du réseau et de la qualité de l'expérience utilisateur, basée sur près de deux millions de tests réalisés à l'initiative des consommateurs durant la période d'évaluation.

Le prix du Meilleur réseau 5G évalue l'expérience globale de connectivité à travers une méthodologie complète combinant plusieurs indicateurs clés de performance, notamment le débit, la latence, la navigation web et le streaming vidéo. Cette approche permet de refléter la qualité de connexion dont bénéficient les utilisateurs dans le cadre de leurs activités numériques quotidiennes. Ooredoo Tunisia Website

Les performances réalisées par Ooredoo Tunisie sur ces différents indicateurs témoignent de la robustesse de son réseau 5G et de sa capacité à répondre aux exigences croissantes des usages numériques, qu'il s'agisse de communication, de divertissement, de productivité ou d'accès à des services numériques innovants.

À cette occasion, Eyas Assaf, Directeur Général de Ooredoo Tunisie, a déclaré : « Cette distinction témoigne de nos investissements continus en faveur de l'excellence de notre réseau et de l'innovation. Elle traduit notre engagement à offrir à nos clients une expérience numérique de qualité supérieure, tout en contribuant à la transformation digitale de la Tunisie. Nous poursuivons nos efforts pour exploiter pleinement le potentiel des technologies de connectivité avancées et créer de nouvelles opportunités pour les citoyens, les entreprises et l'ensemble de l'économie. »

Cette reconnaissance intervient alors que Ooredoo Tunisie poursuit ses investissements dans les infrastructures de nouvelle génération, le renforcement de ses capacités technologiques et l'élargissement de l'accès à des solutions de connectivité avancées. Depuis le lancement commercial de ses services 5G en février 2025, l'entreprise demeure engagée à rendre les bénéfices de cette technologie accessibles aux consommateurs et aux entreprises tunisiennes.

Au-delà de l'amélioration de la connectivité au quotidien, la 5G constitue un levier stratégique pour le développement de l'économie numérique tunisienne, ouvrant de nouvelles perspectives en matière d'innovation, d'entrepreneuriat, de développement industriel et d'adoption des technologies émergentes.

De son côté, Chip Strange, Directeur Général d'Ookla, a déclaré : « La distinction de Ooredoo en tant que lauréat du Speedtest Award du Meilleur réseau 5G en Tunisie au premier semestre 2026 témoigne de son engagement à offrir des performances et des débits 5G exceptionnels. Fondée sur des tests rigoureux et des données réelles issues des utilisateurs de Speedtest, cette reconnaissance met en lumière l'expérience 5G de premier plan que Ooredoo Tunisie offre de manière constante. Nous les félicitons pour cette remarquable distinction et nous réjouissons de découvrir leurs prochaines innovations. »

Cette nouvelle distinction vient renforcer l'engagement de Ooredoo Tunisie en faveur d'une connectivité de haute qualité et de l'accompagnement du progrès technologique du pays. À travers des investissements continus et une approche centrée sur le client, Ooredoo poursuit son ambition de façonner l'avenir de la connectivité numérique en Tunisie.