Tunisie: Ministère de l'Intérieur - L'Espace Citoyen obtient le label « Marhaba » pour la qualité de l'accueil

L'Espace citoyen du ministère de l'Intérieur a obtenu, lundi 9 novembre 2026, le certificat de conformité au label « Marhaba », qui récompense la qualité de l'accueil. Cette distinction est délivrée par l'Institut national de la normalisation et de la propriété industrielle (INNORPI), à l'issue d'une cérémonie organisée au Centre de formation et d'appui à la décentralisation relevant du ministère.

Dans une déclaration à Mosaïque FM, le directeur du Bureau des relations avec le citoyen au ministère de l'Intérieur et responsable de l'Espace citoyen, le colonel-major Mohamed Mansar, a indiqué que cet espace constitue un modèle de service public respectueux de l'environnement. Il a pour objectif de fournir des prestations administratives de qualité, dans le respect des droits de l'Homme, des principes de transparence et de l'amélioration des relations entre l'administration et les citoyens.

L'Espace citoyen prend en charge plusieurs types de dossiers, notamment les requêtes et les réclamations, ainsi que la délivrance de documents administratifs urgents, tels que les cartes d'identité nationale, les passeports et les bulletins de casier judiciaire (bulletin n°3).

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Il dispose d'une équipe d'agents ayant bénéficié d'une formation spécialisée dans les techniques d'accueil, afin de garantir aux citoyens des prestations dans les meilleures conditions.

115 000 citoyens accueillis en 2025

En présentant le bilan de l'activité de cet espace, Mohamed Mansar a révélé qu'environ 115 000 citoyens y ont été accueillis en 2025. Plus de 40 000 dossiers ont été examinés et traités durant la même année. Ils concernaient principalement les demandes de passeports, de cartes d'identité nationale et de bulletins n°3, ainsi que les situations particulières et les cartes de circulation aux frontières.

L'obtention du label « Marhaba » s'inscrit dans le cadre des efforts du ministère de l'Intérieur visant à améliorer la qualité des prestations administratives et à renforcer la confiance des citoyens dans les services publics.

Le processus de certification a été lancé en avril 2025, avec la mise en place d'une équipe spécialisée dans la qualité. Il a abouti à l'obtention du label le 7 août 2026, grâce à la mobilisation des différents membres de l'équipe et des structures du ministère.

Les services urgents et les situations prioritaires

Le responsable de l'Espace citoyen a souligné que le citoyen constitue le principal bénéficiaire et le centre des préoccupations de cette structure, qu'il réside en Tunisie ou à l'étranger. Il a également insisté sur l'engagement de l'équipe à poursuivre le développement des prestations et à améliorer leur qualité afin de garantir la satisfaction des usagers.

Concernant les conditions d'accès aux services, un système de priorité est appliqué en fonction de la nature des demandes. Il concerne notamment les situations urgentes, les personnes à besoins spécifiques, les Tunisiens résidant à l'étranger, les étudiants et les élèves du baccalauréat, ainsi que les personnes disposant d'ordres de mission à l'étranger.

Cette organisation vise à simplifier les procédures administratives et à rapprocher davantage les services publics des citoyens.