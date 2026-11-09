Tunisie: Tomates en conserve - Les producteurs de Nabeul menacent de suspendre la culture

Les producteurs de tomates dans le gouvernorat de Nabeul réclament des solutions au problème de l'excédent de production et des garanties pour préserver les droits des agriculteurs. Ils menacent de boycotter la culture de la tomate destinée à la transformation pendant toute une saison si des contrats de production garantissant leurs droits ne sont pas mis en place.

Dans une déclaration à la radio, le Secrétaire Général de la Fédération Régionale de la Culture de la Tomate, relevant de l'Union Régionale de l'Agriculture et de la Pêche de Nabeul, Mohamed Hassan, a indiqué que le secteur de la tomate destinée à la transformation traverse une période difficile, marquée par l'accumulation des stocks, la hausse des coûts de production et la baisse des marges bénéficiaires des agriculteurs.

Il a précisé que la production de tomates au titre de la saison agricole 2026 a atteint environ 1,1 million de tonnes. Sur ce volume, 200 000 tonnes ont été destinées à la consommation en frais, 60 000 tonnes au séchage et près de 840 000 tonnes à la transformation en concentré de tomates, soit l'équivalent d'environ 130 000 tonnes de concentré.

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Cette production dépasse les besoins du marché local, estimés à 110 000 tonnes. À cela s'ajoute un excédent d'environ 20 000 tonnes issu des stocks de la saison précédente. Selon Mohamed Hassan, les stocks de concentré de tomates pourraient ainsi atteindre 60 000 tonnes, voire davantage, à la fin du mois de juin 2026, compliquant davantage la commercialisation de la nouvelle production.

Les agriculteurs sont également confrontés à la hausse des coûts de production, à la pénurie de main-d’œuvre et à l'augmentation de son coût. Ils dénoncent aussi des problèmes liés à la qualité des plants ainsi qu'aux prix de réception des tomates pratiqués par certaines unités industrielles, estimant que les tarifs appliqués ne couvrent pas les coûts de production.

Face à cette situation, Mohamed Hassan a appelé à l'élaboration d'une stratégie nationale visant à mieux organiser le secteur et à améliorer les circuits de production, de transformation et de commercialisation. Il a également plaidé pour davantage de transparence dans les transactions et la mise en place de contrats de production garantissant les droits des agriculteurs.