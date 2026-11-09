Tunisie: Sarra Zaafrani Zenzri annonce une modernisation administrative globale et la restructuration des entreprises publiques

Le gouvernement s'emploie à concrétiser une modernisation administrative globale et à pérenniser le processus d'instauration d'une administration publique hautement performante. C'est ce qu'a réaffirmé ce lundi la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, lors de la présentation officielle de la déclaration gouvernementale relative au projet de loi de finances, du budget de l'État et du bilan économique pour l'année 2027, devant l'Assemblée des représentants du peuple (ARP).

La haute responsable a précisé que les services de l'État mènent actuellement un programme d'action structurel axé sur la mise à niveau des services publics, l'optimisation de l'efficacité du travail administratif, la valorisation du capital humain ainsi que le déploiement de méthodes de gestion modernes adaptées aux grandes mutations économiques, sociales et technologiques.

Dans cette perspective de progrès, elle a indiqué que l'École nationale d'administration a d'ores et déjà engagé une révision globale de son système d'enseignement et de formation administrative, à travers l'actualisation continue des programmes académiques, le renforcement de l'apprentissage appliqué et l'alignement des cycles d'études sur les exigences réelles et évolutives des ministères, établissements et entreprises publics.

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Abordant le volet de la modernisation des entreprises publiques, la cheffe du gouvernement a expliqué que l'action publique se poursuit pour restructurer un ensemble d'enseignes nationales sur des bases de performance, de saine gouvernance et de viabilité économique. Cette démarche méthodique vise à résorber les déséquilibres financiers accumulés, à clarifier les attributions de chaque structure afin d'éviter les chevauchements de compétences, et à optimiser le rendement global pour permettre à ces institutions de consolider leur rôle au service des citoyens et de l'économie nationale.

Elle a ajouté que cette orientation repose sur un audit rigoureux des missions de chaque entreprise, la mutualisation des activités similaires, l'élévation des compétences managériales et l'application du principe de corrélation entre la responsabilité et l'obligation de rendre des comptes, sur la base de résultats individuels et collectifs. Ce processus de réforme s'appuie en outre sur la mise en oeuvre de contrats d'objectifs et de programmes pluriannuels couvrant la période 2026-2030.

Les autorités poursuivront par ailleurs leurs efforts visant à assurer l'assainissement financier de la dette de plusieurs structures publiques, en adoptant une approche globale pour le règlement des créances croisées, conformément aux dispositions prévues par le projet de loi de finances pour l'année 2027.

La cheffe du gouvernement a réaffirmé que malgré l'ampleur des défis conjoncturels, les institutions avancent à pas fermes sur la voie des réformes et du développement sous la conduite du président de la République, Kaïs Saïed, en plaçant l'intérêt supérieur de la patrie au-dessus de toute considération, et en veillant au maintien de l'unité, de la continuité, de la stabilité de l'État, de la souveraineté de son peuple et de l'indépendance de ses décisions.

Elle a également souligné que la Tunisie s'appuie sur la conscience collective de ses citoyens pour promouvoir la valeur du travail, de la productivité, de la justice sociale et du développement durable, afin de poursuivre l'édification de la nation selon des choix nationaux souverains et indépendants, à l'écart de toute influence ou interférence extérieure, rappelant que le pays interagit avec l'ensemble de ses partenaires internationaux dans un esprit de respect mutuel et de parfaite égalité.