Tunisie: Budget 2027 - 32 557 recrutements prévus dans la fonction publique

La cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, a présenté le soutien au rôle social de l'État et le renforcement de l'inclusion économique comme le deuxième axe des orientations du budget 2027. Cette priorité repose sur la réorientation des ressources financières vers les programmes et les projets ayant un impact social et économique direct.

Dans ce cadre, l'État poursuivra ses engagements en matière d'augmentation des salaires dans les secteurs public et privé, ainsi que des pensions de retraite, au titre des années 2026, 2027 et 2028. Cette mesure vise à améliorer les conditions de vie et à renforcer la stabilité sociale.

S'agissant de la maîtrise des prix, le gouvernement ambitionne de limiter le taux d'inflation à 5,2 % en 2027. Pour atteindre cet objectif, il entend garantir un approvisionnement régulier des marchés en produits de première nécessité et intensifier les contrôles afin de lutter contre la spéculation et les pratiques anticoncurrentielles.

La cheffe du gouvernement a également indiqué que les crédits consacrés aux subventions dans le cadre de la loi de finances 2026 s'élevaient à 9 772 millions de dinars. À fin août, environ 4 500 millions de dinars avaient été consommés, dont 71,3 % au titre des subventions aux hydrocarbures.

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Pour 2027, les crédits destinés aux subventions devraient augmenter de 21 %, pour atteindre 11 846 millions de dinars. Cette enveloppe sera répartie principalement entre les subventions aux hydrocarbures et à l'électricité, qui représenteront 60 % du total, celles consacrées aux produits de base (34 %) et le secteur du transport.

32 557 recrutements prévus dans la fonction publique

Concernant l'emploi, Sarra Zaafrani Zenzri a annoncé la poursuite des recrutements dans la fonction publique, avec 32 557 postes programmés pour 2027.

Ce chiffre comprend l'intégration de 5 663 travailleurs des chantiers âgés de 45 à 55 ans, ainsi que 26 894 recrutements dans les autres secteurs. Parmi ces derniers figure la régularisation de la situation des titulaires d'un doctorat au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, à travers l'ouverture de 740 postes.

À la fin de l'année 2027, les effectifs de la fonction publique devraient ainsi atteindre 692 702 agents. La masse salariale représentera alors 39,7 % des dépenses du budget de l'État et 13,7 % du produit intérieur brut (PIB), selon la cheffe du gouvernement.

Près de 3,8 milliards de dinars pour les interventions sociales

Par ailleurs, une enveloppe de 3 768 millions de dinars a été inscrite au budget 2027 pour financer les interventions dans le domaine social. Sur ce montant, 1 973 millions de dinars seront consacrés au soutien des catégories à revenu limité, au profit de 395 000 familles. En matière d'autonomisation économique des femmes, la cheffe du gouvernement a annoncé la création programmée de 1 500 projets féminins dans le cadre du programme « Raïdet ».

Elle a également fait état du financement de 1 430 projets destinés aux femmes et aux jeunes filles, dans le cadre des différents programmes d'inclusion économique.