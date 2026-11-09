Tunisie: Crise de la Cnam et des pharmacies - Le patient otage d'un dysfonctionnement inacceptable selon Ridha Chkoundali

9 Novembre 2026
La Presse (Tunis)
Par S. M.

Selon l'économiste et universitaire Ridha Chkoundali, la suspension de la convention entre les pharmacies privées et la Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) en raison de retards de paiement met en lumière des failles profondes dans le système de protection sociale tunisien. Cette situation pénalise lourdement les patients, contraints de payer leurs médicaments au comptant dans un contexte socio-économique particulièrement difficile.

L'universitaire souligne que la décision des officines de suspendre le système du tiers payant oblige les citoyens à avancer les frais de leurs traitements. Selon lui, les patients se retrouvent ainsi à assumer les conséquences financières de retards de versement dont ils ne sont en aucun cas responsables, alors même que la Cnam est censée garantir leur couverture sanitaire.

Ridha Chkoundali indique que cette crise touche l'ensemble des couches sociales, fragilisant non seulement les foyers à faibles revenus, mais aussi une classe moyenne dont le pouvoir d'achat subit une érosion continue face à la hausse du coût de la vie. Il observe que ces difficultés sont accentuées par le durcissement de la législation sur l'utilisation des chèques, qui restreint les solutions de paiement différé jadis mobilisées par les ménages pour faire face à leurs dépenses.

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Face à cette situation, l'économiste estime que l'exigence d'un règlement rapide des créances des pharmacies et le rétablissement de la prise en charge médicale apparaissent comme des priorités absolues pour préserver le droit aux soins et l'efficacité des mécanismes de solidarité nationale.

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