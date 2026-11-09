Tunisie: Été brûlant, hiver énergivore - Les ménages tunisiens face au coût du confort thermique

L'été 2026, le plus chaud jamais enregistré en Tunisie depuis 1950, a remis en lumière la pression exercée par les besoins de climatisation sur le système électrique national. À l'approche de l'hiver, marqué par de nouveaux besoins en chauffage, la question de la rationalisation de la consommation énergétique prend une dimension encore plus importante. Entre des logements parfois mal adaptés aux variations climatiques, des équipements énergivores et des factures de plus en plus difficiles à supporter pour certains ménages, l'enjeu ne consiste plus seulement à produire davantage d'énergie, mais aussi à apprendre à mieux la consommer.

L'été 2026 restera dans les annales météorologiques tunisiennes. Avec un écart de 2,9 °C par rapport à la normale climatique de référence (1991-2020), la dernière saison estivale a été la plus chaude enregistrée dans le pays depuis 1950, selon le bulletin climatique saisonnier de l'Institut national de la météorologie (INM), publié en octobre dernier. Les vagues de chaleur, particulièrement intenses et persistantes en juillet et août, ont touché une grande partie du territoire, avec des températures nocturnes exceptionnellement élevées qui ont limité le rafraîchissement naturel des habitations.

Derrière ces épisodes de chaleur, une réalité quotidienne s'est imposée dans de nombreux foyers : les climatiseurs ont fonctionné pendant de longues heures pour rendre les logements supportables, parfois au prix de factures d'électricité plus lourdes. Cette situation a également accentué la pression sur le réseau électrique, dans un contexte où la maîtrise de la demande devient un enjeu majeur pour le pays.

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Les chiffres du bilan énergétique à fin août 2026, publiés par l'Observatoire national de l'énergie et des mines (Onem), donnent la mesure de cette pression. La pointe de la demande électrique a atteint 5.089 mégawatts (MW), contre 4.837 MW à la même période de 2025, soit une progression de 5,2% et un nouveau record national. Sur les huit premiers mois de l'année, la production nationale d'électricité s'est élevée à 15.284 gigawattheures (GWh), en hausse de 9 % sur un an.

Cette évolution intervient alors que le parc des climatiseurs s'est considérablement développé dans les ménages tunisiens. En juillet 2026, Nafaâ Baccari, directeur général de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme), avançait le chiffre de plus de 2,5 millions de climatiseurs installés dans le pays, avec plus de la moitié des ménages équipés. Un chiffre qui témoigne de la place grandissante de la climatisation dans les habitudes de consommation des Tunisiens.

Un degré de moins, une facture plus lourde

Face à cette évolution, les recommandations de l'Anme prennent tout leur sens. Dans son entretien à La Presse de Tunisie, Nafaâ Baccari a notamment rappelé l'importance de régler les climatiseurs à 26 °C, une température permettant, selon l'agence, de concilier confort thermique et maîtrise de la consommation. D'après les estimations de l'Anme, chaque degré en dessous de ce seuil entraîne une hausse d'environ 7 % de la consommation électrique de l'appareil. Le responsable a en outre souligné que l'écart de consommation entre un climatiseur de classe énergétique 3 et un appareil de classe 1 pouvait atteindre 30% sur la facture d'électricité.

Ces différences rappellent que la rationalisation énergétique ne passe pas nécessairement par la privation. Elle repose aussi sur des choix parfois simples : sélectionner un équipement performant au moment de l'achat, entretenir régulièrement les appareils, éviter de refroidir inutilement les pièces et limiter les entrées de chaleur à travers les fenêtres et les ouvertures.

Mais réduire la question énergétique à l'utilisation des climatiseurs serait insuffisant. Car si l'été met en évidence les besoins de refroidissement, l'hiver ramène au premier plan une autre réalité : celle des logements qui peinent à conserver la chaleur et dont les occupants doivent recourir davantage au chauffage pour maintenir une température intérieure acceptable.

Le logement au coeur du défi énergétique

C'est précisément dans le bâtiment que se trouve l'un des principaux gisements d'économies d'énergie encore à exploiter. Selon le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie, les secteurs résidentiel et tertiaire représentent ensemble 42 % de la consommation finale d'énergie en Tunisie, ce qui en fait le premier secteur consommateur du pays. Cette consommation couvre notamment le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage et les différents équipements utilisés dans les bâtiments.

Ce chiffre met en évidence une dimension souvent moins visible du débat énergétique : la qualité thermique des constructions. Un logement insuffisamment isolé laisse échapper la fraîcheur en été et la chaleur en hiver. Ses occupants sont alors contraints de solliciter davantage leurs équipements de climatisation ou de chauffage, avec des conséquences directes sur leur consommation et leur budget.

L'amélioration de l'isolation des murs et des toitures, l'étanchéité des ouvertures, l'orientation des bâtiments et le choix de matériaux adaptés constituent ainsi des leviers essentiels. Il ne s'agit pas uniquement de réduire les dépenses énergétiques à court terme, mais de concevoir des habitations capables de maintenir un meilleur confort thermique tout au long de l'année.

L'Anme intervient justement sur ces différents aspects, à travers les audits énergétiques, la réglementation thermique des bâtiments et les mécanismes d'accompagnement destinés à améliorer les performances des constructions existantes et nouvelles.

Depuis le lancement de son programme d'audit énergétique dans le secteur du bâtiment en 2010, l'agence fait état de 393 audits et de 326 contrats-programmes signés, pour un investissement global de 78,4 millions de dinars et des économies d'énergie estimées à 63 kilotonnes équivalent pétrole (ktep). Ces résultats montrent que des économies sont possibles lorsque les interventions portent sur la performance énergétique des bâtiments et pas uniquement sur les comportements individuels.

Des solutions existent, mais leur accessibilité reste déterminante

Au-delà de l'isolation, le renouvellement des équipements et le développement de l'autoproduction solaire constituent deux autres pistes pour alléger la facture énergétique des ménages.

Nafaâ Baccari a notamment mis en avant le programme Prosol Elec, qui permet aux particuliers d'installer des systèmes photovoltaïques en toiture grâce à un mécanisme de financement remboursable progressivement à travers la facture de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg), sur une période de sept ans, avec une prime du Fonds de transition énergétique.

Selon les données communiquées par le directeur général de l'Anme, le parc photovoltaïque résidentiel dépasse les 500 MW installés en toiture et concerne plus de 200.000 ménages. De son côté, le bilan énergétique à fin août 2026 fait état d'une capacité photovoltaïque résidentielle installée d'environ 528 MW.

Ces installations contribuent à diversifier les sources d'approvisionnement des ménages et à réduire leur recours à l'électricité du réseau, selon leur puissance et leur profil de consommation. Elles illustrent également l'intérêt croissant des particuliers pour des solutions leur permettant de mieux maîtriser leurs dépenses énergétiques.

Pour autant, l'accès à ces dispositifs demeure une question importante. Le coût initial des équipements, les possibilités de financement et la capacité des ménages à investir dans l'amélioration de leurs logements conditionnent largement la diffusion de ces solutions. La transition énergétique ne peut donc reposer uniquement sur les recommandations adressées aux consommateurs. Elle suppose aussi des mécanismes d'accompagnement adaptés aux différentes catégories de revenus.

De la maîtrise de la consommation à la sécurité énergétique

L'enjeu dépasse, en effet, le seul budget des familles. Il concerne directement l'équilibre énergétique du pays, dont la dépendance aux ressources extérieures demeure importante.

À fin août 2026, le déficit du bilan énergétique primaire tunisien atteignait 4,7 millions de tonnes équivalent pétrole, en progression de 12% sur un an, tandis que le taux d'indépendance énergétique reculait à 32%, contre 36% un an auparavant, selon les données de l'Onem. Sur la même période, les énergies renouvelables représentaient 8,4% de la production nationale d'électricité, contre une part largement dominante du gaz naturel.

Dans ce contexte, chaque économie d'énergie revêt une portée économique plus large. Réduire les besoins de climatisation en été, limiter les pertes thermiques en hiver, privilégier les équipements performants et développer l'autoproduction renouvelable sont autant de moyens d'agir sur la demande, tout en contribuant à réduire la pression sur les ressources énergétiques nationales.

Reste que la rationalisation ne saurait être assimilée à une simple succession de gestes individuels. Elle suppose une évolution plus profonde des habitudes de consommation, mais aussi des politiques publiques, des pratiques de construction et des mécanismes d'incitation.

Car, pour de nombreux ménages, la question n'est pas de choisir entre confort et économies, mais de pouvoir bénéficier d'un logement convenablement chauffé en hiver et suffisamment frais en été sans que cela se traduise par une facture difficile à supporter.

L'expérience de l'été 2026 rappelle ainsi que la maîtrise de l'énergie ne peut plus être considérée comme une préoccupation saisonnière, limitée aux périodes de forte chaleur. Elle doit s'inscrire dans une démarche permanente, qui commence dans chaque logement, se poursuit dans les choix d'équipements et de construction et engage, à terme, l'ensemble du modèle énergétique tunisien.