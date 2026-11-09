Tunisie: Budget de l'Etat - Les annonces clés de la cheffe du gouvernement pour 2027

Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit l'octroi d'avantages fiscaux au profit de la Pharmacie Centrale de Tunisie (PCT) et de l'Agence Nationale du Médicament et des Produits de Santé (ANMPS). C'est ce qu'a souligné la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri, inscrivant cette mesure dans le cadre du renforcement de la sécurité médicamenteuse, de la souveraineté sanitaire et de la garantie d'accès aux soins.

Intervenant devant le Parlement, la cheffe du gouvernement a expliqué que cette initiative vise à soutenir l'approvisionnement en médicaments et en fournitures médicales. Elle s'accompagne du développement des industries pharmaceutiques et biotechnologiques, de la fabrication locale des matières premières et des intrants de production, ainsi que de l'élaboration d'une feuille de route nationale pour la production de vaccins. Ces orientations s'appuient sur un tissu industriel pharmaceutique national fort de plus de 40 entreprises, couvrant près de 80 % des besoins du marché intérieur et exportant vers 20 pays.

Infrastructures hospitalières : 25 % d'avancement pour l'hôpital Roi Salmane

Concernant la mise à niveau des infrastructures sanitaires, Sarra Zaafrani Zenzri a indiqué que les travaux de construction de l'hôpital universitaire Roi Salmane Ben Abdelaziz à Kairouan ont atteint un taux d'avancement de 25 %.

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Elle a également confirmé la poursuite des chantiers des hôpitaux régionaux de Nefta, Majel Bel Abbès et Bir Ali Ben Khalifa, dont l'achèvement est prévu pour l'année 2027. L'exercice 2027 verra, par ailleurs, la création de 30 unités mobiles de secours et de réanimation à travers les différents gouvernorats, la mise en service d'une vedette médicale d'urgence à l'île de Kerkennah, ainsi que la réhabilitation continue des services d'urgence et le renforcement des capacités en lits de réanimation.

Dans le volet de la modernisation, la cheffe du gouvernement a annoncé le lancement prochain de l'identifiant national de santé, voué à devenir l'identifiant unique du patient. Cette mesure complète le déploiement du modèle de « l'hôpital numérique », qui a déjà enregistré des résultats probants dans le domaine de la télémédecine et permis de sauver de nombreuses vies.

Afin de valoriser les atouts nationaux et de stimuler l'exportation des services de santé et le tourisme médical, le gouvernement oeuvre à finaliser le cadre réglementaire régissant les centres d'hébergement et de soins pour personnes âgées, ainsi que les structures spécialisées dans l'exportation des prestations sanitaires, tout en développant les centres de soins adossés à des spécificités naturelles.

Réforme des caisses sociales et élargissement de la couverture

Sur le plan de la protection sociale, Sarra Zaafrani Zenzri a insisté sur le fait que la réforme du système de sécurité sociale constitue un pilier fondamental de l'État social. Elle requiert des réformes structurelles globales s'affranchissant des solutions conjoncturelles, afin de s'adapter aux mutations démographiques, sociales et économiques, ainsi qu'à l'évolution du marché du travail.

Cette démarche repose sur le rétablissement des équilibres financiers des régimes et des caisses sociales, la diversification des sources de financement, l'élargissement de l'assiette de couverture et l'amélioration de la gouvernance. L'objectif est également d'étendre la protection sociale aux catégories marginalisées ou insuffisamment couvertes, en particulier les travailleurs des secteurs informel, agricole, de la pêche, les travailleurs indépendants, ainsi que les nouveaux métiers de l'économie des plateformes, grâce à des procédures d'affiliation simplifiées et adaptées.