Tunisie: Huile d'olive au pays - 400 000 tonnes exportées vers 97 pays

9 Novembre 2026
La Presse (Tunis)

Les exportations tunisiennes d'huile d'olive ont atteint 399,3 mille tonnes pour une valeur globale de 5 016,4 millions de dinars au cours des onze premiers mois de la saison 2025/2026 (de novembre 2025 à fin septembre 2026). Ces chiffres traduisent une nette progression de 48,6 % en volume et de 39,4 % en valeur par rapport à la même période de la campagne précédente.

D'après les données publiées ce lundi 9 novembre 2026 par l'Observatoire National de l'Agriculture (ONAGRI), l'huile d'olive extra-vierge représente à elle seule 83,4 % de la totalité des volumes expédiés à l'étranger.

La Tunisie a exporté son produit vers plus de 97 pays. L'Union européenne demeure le premier marché récepteur avec 55,8 % des ventes globales, portée principalement par l'Espagne (31 %) et l'Italie (19,9 %). L'Amérique du Nord absorbe quant à elle 25,2 % des exportations, suivie de l'Asie (11,6 %) et de l'Afrique (3,6 %).

Concernant le segment biologique, les volumes d'huile d'olive exportés se sont élevés à 58,8 mille tonnes, générant des recettes avoisinant les 770,5 millions de dinars.

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