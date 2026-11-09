Afrique: Le pays à la Cop 31 aujourd'hui, à Antalya, en Turquie - Des dossiers controversés à l'ordre du jour

La délégation tunisienne officielle est déjà partie pour Antalya, en Turquie, où elle participera à partir d'aujourd'hui, lundi, à la 31e Conférence des parties sur le climat de l'ONU (Cop 31), dont les travaux se poursuivront jusqu'au 20 de ce mois.

Placée, cette année, sous le thème «Des engagements à l'action», cette nouvelle Cop -- conjointement organisée avec l'Australie -- se tient à l'ère d'une ébullition climatique mondiale. Soit bien au-delà d'un simple réchauffement planétaire que l'on vient d'évoquer, depuis des décennies passées.

Le seul forum planétaire

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Ce rendez-vous annuel, né du fameux Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, en 1992, et motivé par l'Accord de Paris en 2015, est reconnu pour être le seul forum planétaire des débats et négociations sur les aléas du climat et les décisions à prendre pour y faire face et convenir des actions d'adaptation et d'atténuation, à même de garder le cap de la température mondiale à 1,5 degré Celsius et mettre à disposition des pays des plus vulnérables les financements climat nécessaires à leur protection. Ceci étant un défi universel majeur, mais aussi un enjeu politique, écologique et socioéconomique sur lequel l'on devrait s'aligner pour atteindre des émissions nulles d'ici 2050.

Deux semaines durant ou presque, la Tunisie, elle aussi, s'est retrouvée parmi des dizaines de milliers de participants, venus négocier autant de dossiers quasi controversés, suggérer des propositions et finir par recommander des solutions qui manquent, souvent, d'engagements politiques et financiers. Et à chaque fois, c'est la même rengaine : des hauts et des bas, sur fond de tiraillements et des conflits d'intérêts provoqués par les géants industriels du monde et les nains économiques des pays sous-développés. Soit, ceux les plus sensibles aux impacts des changements climatiques, et ce sont eux qui vont en faire les frais.

Alors, que va faire la Tunisie et en quoi consisterait sa participation ? Dotée de sa Contribution déterminée nationale (CDN 3.0), régulièrement actualisée, elle s'engage à aller en discuter et demander sa part de marché vert et les investissements locaux qu'elle compte réaliser à l'aide de la finance climat. C'est aussi défendre ses priorités climatiques, susceptibles d'aider les régions et les catégories sociales les plus exposées aux éventuels risques des inondations, incendies, sécheresse, stress hydrique, comme manifestations intenses des impacts climatiques. Pour elle, l'essentiel est désormais de traduire les engagements inscrits dans sa CDN en investissements effectifs que dont communautés locales auront à tirer profit.

Financement climat : les besoins de la Tunisie

Selon la CDN, nos besoins en investissements pour les projets d'adaptation et d'atténuation sont estimés à quelque 55 milliards de dollars, soit environ 166 milliards de dinars, pour l'exercice 2026-2035. Mais la Tunisie n'est pas le seul pays à avoir droit d'accès aux financements climat, d'autant que ses revendications, aussi légitimes soient-elles, ne feront, non plus, exception.

Il y a aussi d'autres questions qui vont être soumises à des négociations-marathon. Il s'agit, en fait, de discuter du bilan climat mondial pour remettre l'Accord de Paris sur les rails, la sortie de toutes les énergies fossiles (pétrole, charbon..), ainsi que la production de 35% d'électricité issue des énergies renouvelables d'ici 2035. La justice climatique, le marché carbone et le fonds des pertes et dommages seront, également, à l'ordre du jour de cette Cop 31.

Il y a des mois que les yeux sont rivés sur ce rendez-vous attendu en Turquie, où les négociations auraient donné matière à réflexion. Et encore des recommandations qui pourraient ne pas voir le jour ou qui risquent d'être renvoyées à l'année prochaine.