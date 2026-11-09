Tunisie: Sousse abrite, en novembre, la 14 édition du Congrès national de néphrologie

La ville de Sousse abrite, les 19, 20 et 21 novembre courant, la 14 édition du Congrès national de néphrologie, à l'initiative de l'Association tunisienne de néphrologie, de dialyse et de transplantation rénale (STNDT).

Ce congrès s'inscrit dans le cadre des efforts visant à soutenir la recherche scientifique et à favoriser l'échange d'expertises entre les spécialistes du domaine, indique la STNDT.

Il sera notamment consacré à la discussion des défis médicaux actuels, au renforcement de l'échange d'expertises, au soutien de la recherche scientifique et au développement des pratiques médicales, contribuant ainsi à améliorer la qualité de la prise en charge des patients atteints de maladies rénales et à promouvoir les services de santé en Tunisie.

Réunissant des médecins et des experts du domaine, cet événement scientifique sera l'occasion de présenter les avancées réalisées dans les domaines de la dialyse et de la transplantation rénale, ainsi que de débattre des dernières nouveautés médicales et scientifiques en matière de diagnostic et de traitement.

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Il vise également à promouvoir la recherche scientifique et à favoriser le partage d'expériences et de connaissances entre les médecins chercheurs, les jeunes praticiens et les experts.

Comptant actuellement plus de 200 membres, la Société tunisienne de néphrologie, de dialyse et de transplantation rénale (STNDT) est une association scientifique à but non lucratif. Elle a notamment pour mission de rassembler les néphrologues tunisiens, de les encourager à mener des travaux de recherche scientifique et de favoriser l'échange de leurs expériences et de leurs expertises.

Elle oeuvre également à l'organisation de congrès et de manifestations scientifiques dans le domaine médical, et plus particulièrement en néphrologie.