Tunisie: Grippe ou nouveau Covid-19 ? L'OMS alerte sur le variant PJ.2.1 détecté dans 19 pays

L'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a mis en garde contre la difficulté de distinguer, sur la seule base des symptômes, une infection par le nouveau variant du Covid-19, baptisé PJ.2.1, d'un simple rhume ou d'une grippe saisonnière.

Selon l'agence onusienne, les virus respiratoires partagent un tableau clinique quasi identique, rendant le dépistage biologique indispensable dans certains cas pour poser un diagnostic exact et administrer le traitement approprié.

Cette alerte intervient alors que l'OMS suit de près la progression à l'échelle internationale de ce nouveau variant, détecté pour la première fois en juin 2026. L'organisation pointe un risque accru de propagation mondiale après la confirmation de cas dans au moins 19 pays, notamment aux États-Unis, en Chine, en France, en Suède, en Espagne et à Singapour.

L'OMS a réitéré que le chevauchement des signes cliniques entre ces différentes affections respiratoires empêche toute identification précise du pathogène sans analyse médicale. Elle préconise ainsi le recours aux tests de laboratoire dès lors que la nature de l'infection influe sur la prise en charge thérapeutique du patient ou sur l'application des protocoles de santé publique.