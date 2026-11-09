Madagascar: Rock - Palais des sports - Mage 4 retrouve son public

Le groupe de rock a renoué avec ses classiques et partagé la scène avec plusieurs invités. Des difficultés d'accès ont toutefois empêché plusieurs journalistes d'assister au concert.

Les fans de Mage 4 ont répondu présent hier au Palais des Sports. La salle n'affichait pas complet, mais le public a retrouvé plusieurs des titres qui ont marqué le parcours du groupe.

À l'entrée, plusieurs journalistes venus couvrir le concert n'ont pas pu accéder à la salle. Selon Ivenco, organisateur de l'événement, seuls les bracelets donnaient accès au concert. Les cartes de presse ne faisaient pas office de laissez-passer et certains journalistes n'ont pas reçu de bracelet.

Sur scène, Lita, membre fondateur, guitariste et principal auteur-compositeur de Mage 4, a rejoint la formation pour ce concert. Nini, du groupe Kiaka, figurait parmi les invités, tout comme Rayhas, du Groupe Randria Ernest Zanany. Issu de la scène traditionnelle du kalon'ny fahiny et du vakodrazana, ce dernier a apporté une dimension théâtrale à certaines prestations.

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Le répertoire mêlait des titres récents, comme « Raha toa ka... », sorti en 2025, et « Miandry aho », paru en 2024, à des morceaux incontournables du groupe, dont « Ny teninao ». « Roa ho iray » et « Fefy Tsilo » figuraient également au programme.