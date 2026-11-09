Madagascar: Alatsinainy Ambazaha - Une femme tuée durant une excursion

Une femme de 30 ans a été mortellement poignardée avant-hier, vers midi, à Alatsinainy Ambazaha, dans le district d'Antananarivo Atsimondrano. Elle se promenait avec son compagnon au moment des faits. Mis en cause dans cette affaire, l'homme a été appréhendé par des habitants. Il est retenu à la brigade de gendarmerie de Fenoarivo, chargée de l'enquête.

Le couple vivait à Tanjombato et s'était rendu à Alatsinainy Ambazaha pour une promenade. « La femme a reçu un coup de couteau dans le dos. L'homme a pris la fuite, mais des habitants l'ont poursuivi et rattrapé. Nous ignorons si un différend ou une dispute a opposé les deux personnes. À ce stade, les premiers éléments laissent penser que le meurtre aurait été prémédité. Le suspect est en cours d'interrogatoire », indique un gendarme.

L'agression s'est produite dans un champ, à l'écart des habitations. Des fabricants de briques ont aperçu la victime. Elle a été transportée dans un centre de soins, où elle n'a pas pu être sauvée. La nouvelle s'est rapidement répandue dans la localité. De nombreux habitants se sont rendus à la mairie, où le corps avait été déposé dans l'attente de ses proches.

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Les habitants savaient seulement que la victime était originaire d'Ambositra. C'est à partir de cet élément que les recherches ont commencé. Une personne a publié sur Facebook un avis de recherche accompagné d'une photo de la victime et d'informations sur les faits.

« J'étais venu à Alatsinainy Ambazaha pour récupérer des marchandises. Elle serait morte vers midi, et je suis arrivé sur les lieux vers 15 h 30. J'ai essayé d'aider en publiant un avis pour retrouver ses proches. Aucun membre de sa famille ne m'a contacté. Seules des personnes qui cherchaient à en savoir plus m'ont écrit », raconte cette source.

L'avis a rapidement circulé sur le réseau social et a permis de retrouver la famille de la victime. Ses proches sont venus récupérer le corps hier et l'ont ramené dans sa commune d'origine, à Tsarasaotra, dans le district d'Ambositra.