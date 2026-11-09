Madagascar: Galaxy - Andraharo- Magic Land propose une cinquantaine de jeux

Samedi et dimanche, parents, enfants et groupes d'amis se sont retrouvés au Galaxy Andraharo pour deux jours de jeux et d'ateliers.

À l'occasion de Magic Land, le Galaxy Andraharo s'est transformé en un vaste espace de jeux. Une cinquantaine d'activités étaient au programme, entre jeux traditionnels malgaches, attractions venues d'ailleurs et nouveautés.

Les amateurs de jeux vidéo ont notamment retrouvé Mario Kart et d'autres titres de Nintendo. D'autres visiteurs se sont essayés aux jeux de danse, au rodéo, aux jeux de lancer, au basket, aux fléchettes ou encore au trampoline. La salle Black-out, le périscope, le Presse-patate, le jeu de la coccinelle et le Foot à tête figuraient aussi au programme, aux côtés d'ateliers de crochet et de confection de bracelets.

Les jeux de billes côtoyaient les jeux de société, les échecs et les lotos. Ces derniers ont notamment séduit des parents d'abord hésitants à participer. La garderie proposait des animations pour les plus jeunes, tandis que de nombreux cadeaux étaient à gagner au fil des jeux.

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Parmi les attractions les plus appréciées, le Top Chrono a mis les réflexes des enfants à l'épreuve avec des défis à relever en temps limité. Le Presse-patate a lui aussi trouvé son public.

Émilie Bouleau se réjouit d'avoir retrouvé les habitués de Magic Land et accueilli de nouveaux visiteurs. « C'est un succès. On est ravis de cette édition. Nous avons retrouvé nos habitués, qui reviennent à chaque rendez-vous, mais aussi accueilli un nouveau public. Je suis particulièrement ravie de voir qu'il y a de plus en plus de familles », souligne-t-elle.

Les organisateurs se félicitent aussi de la participation des parents, qui ont pris part aux jeux et aux défis aux côtés de leurs enfants.