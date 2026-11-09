Madagascar: Une souveraine détestée pour avoir défendu son royaume

Ranavalona Ire fut-elle une grande reine, comme Andrianampoinimerina et Radama, Andriandahifotsy et Ratsimilaho furent de grands rois ? On ne peut le prétendre car elle n'apparait pas aussi responsable qu'eux des évènements historiques si considérables dont son règne porte la marque. » C'est ainsi que l'historien Simon Ayache débute son étude sur cette grande reine merina qu'il intitule « Esquisse pour le portrait d'une reine : Ranavalona Ire » (Revue d'études historiques « Hier et Aujourd'hui », N°1 et 2, 1975).

Appelée aussi Rabodonandri-anampoinimerina, Ranavalona Ire n'a pas très grande réputation, indique-t-il. L'histoire n'accorde généralement pas à la longue période qu'est son règne (1828-1861) « le même caractère d'épanouissement ou de fécondité que l'on reconnait à l'oeuvre des plus célèbres princes d'Imerina, des pays sakalava ou de la Confédération betsimisaraka ». Au contraire, note-t-il, Ranavalona Ire plonge Madagascar dans une époque de crise. Il ajoute même que ses prédécesseurs gagnent tous « leur légende flatteuse de sagesse et de lumière, ou de grandeur conquérante et civilisatrice ».

Pour Rabodo, « le tribunal de l'histoire qui existe dans l'opinion populaire, hésite et rapidement condamne ». Et même au XXe siècle, quand la Grande Île reconquiert son indépendance, il est constaté que le nom de celle qui a défendu âprement son royaume contre les convoitises coloniales des puissances européennes, n'est pas reconnu pour mériter d'être affiché sur l'une de ces plaques de gloire que distribuent les conseillers municipaux, « selon le sentiment populaire ».

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À Antananarivo, Andrianam-poinimerina a son avenue, Radama sa rue, mais depuis l'époque coloniale, « on n'a pas trouvé la plus petite impasse à lui offrir ». Son image est-elle gênante « parce qu'elle assassina ses concurrents au trône, fit exécuter les prisonniers- 'elle n'était pas la seule à le faire!'-, persécuta les chrétiens, ferma les écoles, bloqua les ports au commerce... Mais pourquoi tant d'opprobre ? » Simon Ayache s'efforce ainsi d'examiner les origines de tels jugements et les conceptions morales ou politiques qui lui font subir une « condamnation si grave, un véritable anathème ».

Femme ordinaire que des circonstances dont elle n'est pas entièrement responsable, portent sur le trône d'Antananarivo, la princesse Rabodo se trouve engagée dans une situation difficile, à la tête d'un royaume en pleine mutation sociale, religieuse, culturelle et même nationale. « Elle n'a pas dominé avec génie les forces qui se rencontraient, mais elle les a comprises. Avec sincérité, elle choisit le chemin qui lui parut conduite au salut de son État. Option courageuse et inébranlable, têtue mais non bornée. »

L'image traditionnelle de la reine Ranavalona Ire est forgée par des témoins de son époque, malgaches et étrangers, par des écrivains généralement « très engagés » malgré leurs prétentions d'historiens, tels les écrivains catholiques ou protestants, les historiens de la colonisation, les universitaires de l'époque coloniale. Certes, une tentative de réhabilitation s'ébauche dans la deuxième moitié du XXe siècle, mais elle ne semble pas recevoir beaucoup d'audience.

Selon l'auteur de l' « Esquisse », les voyageurs ou les historiens étrangers « impliqués » sont nombreux. Ils ne manquent pas d'influencer l'opinion des chercheurs ou simples amateurs d'histoire malgaches. En fait, ils jugent d'un point de vue occidental, « dans la conviction aussi sincère qu'orgueilleuse du salut par la colonisation ou, du moins, par l'exemple de l'Europe policée, industrielle, chrétienne ».

Pour eux, le « grand roi» de Madagascar restera toujours Radama Ier. Car celui-ci introduit les missionnaires britanniques dans son pays, leur demande d'instruire ses sujets, leur permet d'entamer l'oeuvre d'évangélisation, supprime l'ordalie du tanguin sous l'influence de la morale chrétienne et commence de se moquer des « superstitions » ancestrales.

C'est ce roi qui organise aussi son armée à l'européenne et entreprend la conquête du pays, « préambule glorieuse et héroïque à l'oeuvre de Gallieni ». Enfin, c'est toujours ce souverain qui choisit deux sous-officiers européens, l'Anglais James Hastie et le Français Robin, comme conseillers. Sa successeuse, Ranavalona Ire, considérée comme une usurpatrice, oriente son règne dans une direction toute opposée.