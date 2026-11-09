Ile Maurice: Sous pression sociale, le Premier ministre tente de répondre aux revendications ce lundi

Confronté à une contestation sociale qui ne faiblit pas, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu, tente de reprendre la main. Ce lundi 9 novembre, il réunit syndicats et organisations patronales pour une conférence sociale consacrée aux salaires et au pouvoir d'achat. Mais, entre finances publiques dégradées, absence de majorité parlementaire et proximité de l'élection présidentielle, les marges de manoeuvre du gouvernement restent particulièrement étroites.

Depuis plusieurs semaines, la colère monte dans le pays. Salariés, fonctionnaires, lycéens, étudiants et enseignants dénoncent la dégradation de leurs conditions de vie et réclament des mesures concrètes. La mobilisation du 5 novembre a rassemblé 575 000 personnes dans 193 cortèges, selon les autorités, tandis que la CGT a avancé le chiffre de 1,6 million de manifestants.

Face à cette pression, Sébastien Lecornu a choisi d'ouvrir le dialogue avec les partenaires sociaux. Dans un courrier adressé vendredi aux syndicats et au patronat, il affirme entendre leurs «attentes» en matière de pouvoir d'achat, mais également les «inquiétudes» des entreprises concernant l'emploi. Il promet des «réponses concrètes» à l'issue de la conférence.

Le Smic au coeur des discussions

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Parmi les pistes envisagées figure une anticipation de la revalorisation automatique du salaire minimum, normalement prévue le 1er janvier, au 1er décembre. Un éventuel coup de pouce supplémentaire est également à l'étude. Le gouvernement pourrait aussi intervenir sur le chèque énergie destiné aux ménages modestes. Les revendications syndicales restent toutefois bien supérieures aux mesures envisagées. La CFDT réclame une augmentation de 100 euros nets du Smic, tandis que la CGT demande environ 150 euros.

Pour l'économiste Xavier Timbeau, directeur de l'Observatoire français des conjonctures économiques, la situation gouvernementale rappelle «un petit côté fable de La Fontaine». Il estime que l'exécutif se retrouve aujourd'hui «fort dépourvu», après avoir affaibli le dialogue social et épuisé ses marges financières.

Les organisations patronales, de leur côté, mettent en garde contre les conséquences d'une hausse des rémunérations sur les entreprises. Michel Picon, président de l'Union des entreprises de proximité, prévient que ses adhérents n'accepteront pas d'augmentation du Smic si «l'étau fiscal» pesant sur les entreprises ne se desserre pas.

Une contestation qui menace de durer

Le Premier ministre doit également rencontrer les représentants des lycéens et des étudiants pour discuter de la réforme de Parcoursup, vivement contestée par les jeunes. Mais la stratégie gouvernementale, qui consiste à traiter séparément les différentes revendications, suscite des réserves. Laurent Escure, secrétaire général de l'Unsa, estime que cette segmentation risque de priver le mouvement social de réponses globales et de favoriser son installation dans la durée.

À six mois de la présidentielle, Sébastien Lecornu joue donc une partie délicate : apaiser la colère sociale sans disposer des ressources financières et politiques nécessaires pour satisfaire pleinement les revendications.