Ile Maurice: Karaté - Aman Ramluchumun, le bronze au prix de nombreux sacrifices

La 12e édition des Commonwealth Karate Championships, organisée à Glasgow, en Écosse, comportait deux volets distincts : tout d'abord les Commonwealth Karate Federation Elite Championships, réservés aux sélections nationales, les 5 et 6 novembre, puis les Commonwealth Karate Club Championships, consacrés aux clubs, les 7 et 8 novembre. Pour le premier volet, Maurice n'a eu qu'un seul médaillé : Aman Ramluchumun, qui a décroché le bronze en kumite masculin -75 kg, dans la soirée du vendredi 6 novembre, après une préparation particulièrement exigeante.

Son parcours vers le podium n'a pas été sans difficulté. Pour son premier combat, Aman Ramluchumun était opposé à un adversaire australien. Il s'est imposé 3-0 avec un ippon. Il estime néanmoins que plusieurs points qui auraient pu lui être accordés ne l'ont pas été. Il a ensuite affronté l'Anglais Brandon Brian Wilkins. Aman Ramluchumun a notamment relevé que les quatre arbitres étaient écossais, alors qu'il affrontait un représentant anglais.

Il précise toutefois que son adversaire avait un bon niveau et reconnaît avoir fait de son mieux, sans parvenir à passer ce cap. Brandon Brian Wilkins a par la suite remporté la médaille d'or face au Canadien Patrick Rivest.

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Malgré cette défaite, Aman Ramluchumun retient surtout sa satisfaction d'avoir atteint le podium. «Je suis fier et content de mon parcours», confie-t-il. Il remercie ses entraîneurs, son club, la sélection nationale et le président de la fédération. Il associe également à cette réussite son coach à Marseille, où il a suivi une préparation particulièrement exigeante. Pour changer de catégorie, il a notamment dû perdre entre 20 et 25 kilos, en tenant compte de sa taille. «Tous les sacrifices que j'ai faits, au moins, ça aboutit à quelque chose», souligne-t-il.

Après avoir terminé ses études en génie civil et obtenu son master en 2025, Aman Ramluchumun travaille aujourd'hui comme ingénieur en génie civil dans une entreprise française du secteur. Il doit concilier cette activité professionnelle avec le haut niveau et s'entraîne quatre à cinq fois par semaine. «Il faut aimer le sport, ce sport-là», ditil. Il souhaite aussi que les efforts consentis soient davantage reconnus et accompagnés par son pays. Il exprime lui-même cette attente : «Ce que je souhaite, c'est que Maurice m'apporte un peu plus de soutien. Je fais énormément de sacrifices et j'aurais aimé, tout comme je le souhaite encore aujourd'hui, être davantage soutenu par certaines institutions.»

Le 10 novembre, quelques jours après cette performance, Aman Ramluchumun fête ses 27 ans. Son père, Sanjay Ramluchumun, fondateur du Sun Dragon Karate Club, à Bois-Rouge, Pamplemousses, nous confie que le karatéka dédie sa médaille à sa famille. Une médaille qu'il choisit ainsi de partager avec ceux qui l'ont accompagné tout au long de son parcours.

Clubs : Maurice débute aussi par du bronze

Au Commonwealth Karate Club Championships, disputé les 7 et 8 novembre à Glasgow, les clubs mauriciens, représentés par l'Association of Sports, Karate and Wellness (ASKW), comptaient trois médaillés entre samedi et dimanche après-midi. Hans Ramdharrysing a décroché le bronze en kata individuel senior (sur 51 participants), tandis que Jasbeersing Soudagur est monté sur la troisième marche du podium en kata individuel dans la catégorie des 16-17 ans. Chinnapyel Thanenjayen a également obtenu le bronze en kumite masculin des moins de 21 ans, dans la catégorie des -60 kg. Les autres résultats de la délégation mauricienne feront l'objet d'un suivi dans une prochaine édition.

Aman Ramluchumun : les dates essentielles