À l'heure du tout à l'image et du buzz sans suite, «l'express» souhaite faire découvrir la plume de poètes, de chanteurs, d'écrivains et de tous ceux qui jettent leur âme sur le papier, et qui mettent en mots des réflexions profondes.

Une fois par an, on allume des lampes. Les 364 autres jours, on devrait allumer ce qu'elles représentent. Car le symbolisme de Divali n'est pas un décor ; c'est un programme. Un programme qui ne s'adresse pas aux gouvernements. Il s'adresse à chacun, ce soir, dans sa cuisine, dans son bureau, dans sa famille.

La flamme, d'abord : le courage minuscule. Elle ne demande ni titre ni budget ni autorisation. Elle demande quelqu'un qui décide de ne pas laisser le noir gagner. Dire non à ce qui est faux. Défendre celui qu'on attaque en son absence. Avouer une erreur avant qu'on la découvre. Pardonner avant qu'on nous supplie. Un seul homme honnête dans une pièce change l'air de la pièce. Pas besoin d'être nombreux. Il suffit de ne pas être éteint.

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L'huile ensuite : le sacrifice utile. Pas de lumière sans quelque chose qui se consume. Le temps qu'on donne, l'orgueil qu'on avale, le confort qu'on abandonne pour que d'autres y voient clair. Aimer coûte de l'huile. Écouter coûte de l'huile. Guider un enfant, soutenir un parent, aider un collègue qui coule, tout cela brûle quelque chose en nous. Ceux qui ne veulent rien dépenser ne sont pas économes. Ils sont éteints.

La mèche, elle, rappelle ceux qu'on oublie : la mère qui porte la maison à bout de bras, le père qui se tait pour tenir, l'infirmière de nuit, l'enseignant qui reste après l'heure, l'employé qu'on remercie du bout des lèvres. Ils brûlent pour que d'autres brillent. Une seule question à se poser : quand avons-nous dit merci pour la dernière fois et le pensions-nous ?

Le noir, enfin, a des noms précis. L'envie. La rancune. Le mensonge. La paresse. Le mépris. L'ignorance qu'on entretient par confort. Ces ténèbres ne se dissipent pas en les maudissant. On les éclaire : par la vérité, par l'écoute, par une excuse sincère, par un livre ouvert. Qui a peur de la lumière a quelque chose à cacher.

Puis le grand ménage. On récure la maison avant la fête. Mais que fait-on de la tête ? Quelles vieilles querelles traînent dans les coins ? Quelles rancunes dorment sous le tapis depuis dix ans ? Quel mot jamais prononcé pèse encore sur la poitrine ? Un logement propre qui cache une âme sale est une vitrine, pas un foyer.

Quant au pays, un seul paragraphe suffit : il n'est que la somme de ses lampes. Pas de pays éclairé avec des citoyens éteints. Celui qui ne jette rien par terre, qui respecte la file, qui refuse le passe-droit, qui partage son plat avec le voisin d'une autre foi fait plus pour la nation que dix discours sur l'unité. Le pays suivra les gens. Jamais l'inverse.

La porte ouverte et le plateau partagé disent le reste. À quoi bon une maison éclairée si personne n'y est invité ? Dans bien des lieux de travail, on éclaire généreusement les siens et on laisse les autres dans l'ombre. La vraie lumière n'a pas de liste d'invités. Elle tombe sur tous ou elle n'est qu'un reflet. Et un chef qui trie ses convives ne dresse pas qu'un plan de table, mais un classement : chacun, désormais, connaît sa place. Une lumière gardée pour soi n'est qu'une facture d'électricité.

Alors, quand les lampes s'éteindront, ne rangeons pas la lumière avec les décorations. Gardons-la pour les jours ordinaires : à table, au travail, dans la voiture, devant ceux qu'on aime et ceux qu'on supporte.

Allumez votre coeur. Éclairez la vie d'autrui et vivez dans sime lalimier. Le reste n'est que de l'huile.