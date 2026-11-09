Ile Maurice: Le tour de l'île à « Sissi » Cussot et Damien Ravina

La première venait défendre son titre acquis l'an dernier, tandis que le second visait la plus haute marche du podium après avoir terminé deuxième lors de la précédente édition. Sylvaine « Sissi » Cussot et Damien Ravina ont ainsi atteint leurs objectifs ce dimanche en remportant l'épreuve reine de la 17e édition du Trail de Rodrigues, le Trail du Hibou, long de 75 km.

Elle avait découvert l'île et ses sentiers l'an dernier. Cette année, Sylvaine « Sissi » Cussot revenait avec un tout nouveau statut. Sur le plan sportif, elle entendait défendre son titre, tout en endossant le rôle de marraine de cette édition placée sous le thème « Famoter Trail ». Véritable symbole du trail féminin, la Française a une nouvelle fois marqué les esprits en s'imposant en 8 h 16 min 17 s.

Fait assez inhabituel, quatre femmes se sont retrouvées côte à côte sur les premiers kilomètres de course : Sylvaine Cussot, les Réunionnaises Colombe Tarin et Marine Lavalard, ainsi que la Rodriguaise Marie Aimée Flore. Elles ont d'ailleurs tenu la dragée haute aux hommes, figurant dans le top 10 du classement général pendant plus de la moitié du parcours. « C'était super sympa car, toute la nuit, on a couru à trois avec la Rodriguaise juste derrière. C'était vraiment chouette de partager ce moment car c'est assez rare que les filles courent aussi resserrées que cela », confie « Sissi » Cussot.

C'est dans la deuxième partie de la course, vers Baie du Nord, que la différence a commencé à se faire en faveur de la tenante du titre. « On a joué un peu au chat et à la souris avec la deuxième, Colombe (Tarin), et on se repassait devant à chaque fois jusqu'à ce que je prenne définitivement les devants. »

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Pour « Sissi » Cussot, l'anecdote de cette course restera celle d'un chien qui l'a accompagnée du départ jusqu'à l'arrivée à la Réserve François Leguat. « Il a fait toute la course avec nous. C'était impressionnant ! Quand il y avait d'autres chiens, il me protégeait. Quand il y avait des chèvres, il essayait de les embêter. C'était dingue. Il partait se tremper dans la mer et revenait faire sa petite balade. Donc c'était une belle compagnie », raconte la coureuse française, qui bouclera son année avec un relais en famille en métropole.

Chez les hommes, Damien Ravina avait une revanche à prendre, lui qui avait terminé à la deuxième place du 75 km l'an dernier. Pour cette édition, son principal défi consistait à se détacher le plus tôt possible de ses adversaires afin d'imposer le rythme fixé par son entraîneur, Elvino Pierre Louis. « Au commencement, j'ai eu des difficultés avec mes adversaires sur les 15 premiers kilomètres. J'ai essayé de filer seul mais ils n'ont pas décroché », raconte Damien Ravina.

Le Réunionnais Frédéric Duchemann s'est adjugé la victoire sur le Trail du Solitaire (28 km), bouclant le parcours en 2 h 27 min 44 s et inscrivant son nom au palmarès de cette 17e édition du Trail de Rodrigues.

C'est au 15e kilomètre, à hauteur du premier ravitaillement de Mourouk, qu'il a commencé à creuser l'écart avec ses principaux poursuivants, le Réunionnais Maxime Cailloch et les Rodriguais Silain Flore et Gilbert Baudoin. Il a ensuite conservé son avance jusqu'à l'arrivée, bouclant les 75 km en 7 h 17 min 03 s.

La Réunionnaise Coralie Duchemann, marraine du Trail du Gecko (16 km), a remporté l'épreuve féminine ce dimanche en 1h46 min 45s

Même s'il avait réalisé un meilleur chrono l'an dernier, en 7 h 09 min, Damien Ravina s'est dit satisfait de sa performance. « Je remercie mon coach Elvino Pierre Louis car c'est grâce à lui que j'ai réussi à avoir cette bonne performance. Ce n'est certainement pas le chrono voulu, mais j'ai pu prendre la première place. »

Rassemblés devant le Cotton Bay Resort & Spa, à Pointe Coton, les concurrents du Trail des Perroquets (54 km) s'apprêtent à s'élancer pour une longue traversée des reliefs rodriguais.

Notons que Maxime Cailloch (7 h 47 min 57 s) et Gilbert Baudoin (7 h 51 min 00 s) ont complété le podium masculin.

Brian François Fils conclut sur une bonne note

Classé 12e de la Métis Trail cette année, Brian François Fils voulait terminer sa saison sur une bonne note avec le Trail des Perroquets. Malgré des conditions climatiques éprouvantes, notamment sous le soleil, il est allé chercher la victoire en 5 h 19 min 07 s, devant son compatriote rodriguais Liraud Flore, auteur d'un chrono de 5 h 23 min 20 s. Le jeune Réunionnais Antoine Mattart a complété le podium en 5 h 41 min 15 s.

À Pointe l'Herbe, les coureurs de la troisième épreuve prennent le départ devant les locaux de PhoenixBev, représentant la marque Crystal, sponsor principal du Trail de Rodrigues 2026.

Chez les dames, pas de doublé pour Anne-Marie John. La Française Coline Clément s'est imposée en 6 h 25 min 48 s, terminant également à la 9e place du classement général. La Rodriguaise Anne-Marie John a pris la deuxième place en 6 h 36 min 11 s, tandis que la Réunionnaise Fleur Santos a complété le podium en 7 h 15 min 36 s.

Plus de 400 participants, parmi lesquels de nombreux jeunes, s'étaient rassemblés sur le terrain de football de La Ferme pour le départ du Trail de la Tortue (7 km). Une épreuve à caractère familial qui a rassemblé plusieurs générations autour d'une même passion.

À Baie du Nord, les participants du Trail du Gecko (16 km) prennent le départ à 8 h, direction la Réserve François Leguat, à Anse Quitor, avec 16 kilomètres à parcourir avant de franchir la ligne d'arrivée.

Sur les autres distances, les victoires sont revenues au Réunionnais Frédéric Duchemann et à la Belge Marie Partoune sur le Trail du Solitaire (28 km), à la Réunionnaise Coralie Duchemann et au Rodriguais Thierry Charles Félicité sur le Trail du Gecko (16 km), ainsi qu'au Mauricien Darius Fra et à la Rodriguaise Rose Pierre Louis sur le Trail de la Tortue (7 km).

Trail Hibou- 75km

Hommes

JOSEPH JEAN DAMIEN Ravina [Rodrigues] 7:17:03.23 CAILLOCH Maxime [France] 7:47:57.00 BAUDOIN Gilbert [Rodrigues] 7:51:00.30 MILAZARE Jean Alix [Rodrigues] 7:54:19.17 FLORE Silain [Rodrigues] 7:56:20.70

Dames

CUSSOT Sylvaine [France] 8:16:17.90 TARIN Colombe [Réunion] 8:25:24.15 LAVALARD Marine [France] 8:33:55.19 ROSELINA Therese Marie [Rodrigues] 11:02:20.66

Trail des Perroquet - 52km

Hommes

FRANCOIS FILS Brian [Rodrigues] 5:19:07.15 LIRAUD Flore [Rodrigues] 5:23:20.78 MATTART Antoine [Réunion] 5:41:15.45 FILAIN Gregory [Réunion[ 5:47:58.00 ALBERT Andy [Rodrigues[ 5:56:35.89

Dames

CLÉMENT, Coline [France] 6:25:48.65 JOHN, Anne Marie [Rodrigues] 6:36:11.32 SANTOS DA SILVA, Fleur [Réunion] 7:15:36.75 LIEVIN, Veronique [Réunion] 7:36:35.99 BOURIEL, Leslie [France] 7:45:25.43

Trail du Solitaire - 28km

Hommes

FRÉDÉRIC Duchemann [Réunion] 2:27:44.45 ASH Stephen [Maurice] 2:47:08.27 MONTALENT Adriano R. [Rodrigues] 2:53:08.32 EON Yann [France] 2:58:59.10 MAILLOT Pierre [Réunion] 3:00:59.30

Dames

MARIE Partoune [Belgique] 3:10:50.70 ROUSSEY Amandine [Rodrigues] 3:15:10.15 Hajji Faustine [France] 3:18:25.51 FRANCOIS Marie Achilanne [Rodrigues] 3:24:17.30 COUVE DE MURVILLE Jessie [Réunion] 3:34:02.03

Trail Gecko - 16km

Hommes

FÉLICITÉ Charle Thierry [Rodrigues] 1:17:47.56 JOY GREGORY CEDRIC Catherine [Rodrigues] 1:19:02.98 DEGHAM Toumy [France] 1:19:51.82 ETHÈVE Thomas [France] 1:20:56.38 FRA Oliver [Maurice] 1:26:25.45

Dames

Duchemann Coralie [Réunion] 1:46:45.10 EMELINE ANNE DELPHINE Samoisy [Rodrigues] 1:50:05.68 CHAUVET Elodie [France] 1:58:35.03 LAROSEE Stephanie [Maurice] 1:59:19.90 THIERRY Alexia [France] 2:05:32.73

TrailTortue- 7km

Hommes

FRA Darius [Maurice] 26:03.90 CHAVRIMOOTOO Daren [Maurice] 26:08.55 EMILIEN Noa Devy [Rodrigues] 28:03.86 NEMOURS Harry-Lan [Rodrigues] 28:24.21 DIOVANO Begue [Rodrigues] 30:39.80

Dames