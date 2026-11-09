Ile Maurice: Double enquête sur fond de stupéfiants

Un accident de motocyclette survenu à Bonne-Mère, dans l'Est de Maurice, a donné lieu à une double enquête, sur fond de stupéfiants présumés.

Muzaffar Hussein Caunhye, un ancien policier de 36 ans, est décédé le 6 novembre à l'hôpital sir Anerood Jugnauth, à Flacq, six jours après avoir été retrouvé inconscient dans un champ de canne, à proximité de sa motocyclette.

Les faits remontent au 31 octobre. Des policiers de la Criminal Investigation Division de Flacq s'étaient rendus sur une route privée à Bonne-Mère après avoir reçu des renseignements concernant des activités présumées liées à la drogue.

Sur place, ils avaient découvert l'ancien constable blessé et inconscient, à quelques mètres de la chaussée. Sa motocyclette se trouvait à proximité.

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L'intervention a également conduit à l'ouverture d'une enquête pour une affaire présumée de trafic de drogue. Lors d'une fouille, les policiers ont découvert 16 emballages contenant des granulés soupçonnés d'être de la méthamphétamine, communément appelée Crystal Meth.

La valeur marchande de la substance saisie a été estimée à Rs 3 200, mais sa nature exacte devra être confirmée par des analyses.

Une paire de ciseaux, plusieurs sachets en plastique vides et Rs 7 400 en espèces ont également été saisis. Les enquêteurs cherchent notamment à déterminer si ces objets et cette somme sont liés à un éventuel trafic de stupéfiants.

Parallèlement, une enquête a été ouverte pour établir les circonstances précises de l'accident. La motocyclette a été placée sous scellés et un prélèvement sanguin avait été effectué sur le motocycliste dans le cadre des investigations.

Le décès de l'ancien policier ne met donc pas fin aux deux enquêtes, qui se poursuivent.