Ile Maurice: Phoenix - Deux ouvriers blessés dans l'effondrement d'un échafaudage

Quelques jours après le drame impliquant trois travailleurs bangladais, victimes de la chute d'une grue transportant des panneaux de verre, un nouvel accident du travail s'est produit vendredi 6 novembre sur le chantier du nouveau poste de police de Phoenix. Deux ouvriers étrangers, un Indien et un Bangladais, ont été blessés après l'effondrement d'un échafaudage en bois. Cet accident remet une nouvelle fois en lumière la question de la sécurité sur les chantiers de construction.

La succession d'accidents du travail au cours de ces derniers jours soulève des interrogations sur les conditions de sécurité dans lesquelles évoluent les ouvriers, particulièrement dans le secteur de la construction. Alors que le drame de la grue reste encore dans les esprits, deux travailleurs étrangers ont été blessés sur le chantier du nouveau poste de police de Phoenix, actuellement en construction le long de la route Royale.

Les faits se sont produits vers 10 h 15. Shishupal Kushwaha, un ressortissant indien de 37 ans, et Mohammad Sohel Rana, un Bangladais également âgé de 37 ans, tous deux employés de New Horizon Builders Co. Ltd, effectuaient des travaux de maçonnerie en hauteur. Les deux hommes se trouvaient sur un échafaudage installé au niveau de la toiture lorsque la structure a soudainement cédé. Ils ont alors fait une chute d'environ trois mètres jusqu'au troisième étage du bâtiment en construction.

Alertés, les secours se sont rendus sur place. Une équipe du SAMU a pris en charge les deux blessés. Shishupal Kushwaha, arrivé à Maurice le 17 mars dernier, a été transporté à l'hôpital Victoria, à Candos, où il a été admis. Son état de santé est jugé stable. Quant à son collègue bangladais, il a été conduit au même établissement hospitalier par la police. Après avoir reçu les soins nécessaires, il a été autorisé à regagner son domicile.

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Les pompiers, sous la responsabilité du Senior Fire Officer Ansalit, ont également été mobilisés. Des éléments du Scene of Crime Office, accompagnés d'un photographe de la police, ont procédé aux constatations d'usage. Une responsable de la santé et de la sécurité au travail du ministère du Travail et des relations industrielles s'est aussi rendue sur le chantier. Une enquête a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes de cet accident.