Afrique: Lomé lance un nouveau contrat de confiance

Présenté samedi à la clôture de l'Afric'innov Summit 2026, devant 200 participants de 18 pays, le Manifeste de Lomé appelle à juger les incubateurs et accélérateurs africains sur les progrès réels des entrepreneurs qu'ils accompagnent.

En dix ans, incubateurs, accélérateurs et programmes d'appui se sont multipliés en Afrique. Mais une question demeure : aident-ils vraiment les entrepreneurs à créer, développer et pérenniser leur entreprise ?

Le réseau Afric'innov, qui fédère plus de 130 structures d'appui à l'entrepreneuriat (SAE) dans 26 pays, veut changer d'approche. « Notre ambition n'est pas seulement d'accompagner davantage. Elle est de permettre à chaque entrepreneur de progresser davantage », affirme le manifeste.

La valeur d'un accompagnement ne se mesure ni au nombre de bénéficiaires, ni aux formations délivrées, ni aux financements annoncés. Elle se mesure à ce que l'entrepreneur gagne réellement : compétences, accès aux marchés, productivité, résilience.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le manifeste demande aux bailleurs de financer aussi les capacités durables des structures d'accompagnement, et pas uniquement des programmes courts. Il encourage les SAE à créer leurs propres outils de financement : fonds renouvelables, prêts, avances remboursables. Il appelle aussi les pouvoirs publics à reconnaître le rôle des structures compétentes et à leur confier des services aux résultats vérifiables.

L'intelligence artificielle peut faciliter le diagnostic et réduire certaines tâches, mais elle ne remplace pas le discernement de l'accompagnateur, soulignent les organisateurs. Ils mettent en garde contre une IA qui profiterait seulement aux entrepreneurs déjà les mieux connectés. « Pendant dix ans, notre réseau a appris à accompagner. Le Manifeste de Lomé nous engage maintenant à prouver ce que cet accompagnement change pour les entrepreneurs », résume Christian Jekinnou, président d'Afric'innov.

Une feuille de route « Après Lomé » doit suivre, avec des expérimentations, une initiative « AI-ready », l'évolution du label du réseau et un mécanisme de suivi.

Le sommet est une initiative d'Afric'innov, soutenue par le Ministère de l'Efficacité du Service Public et de la Transformation Numérique, à travers le Djanta Tech Hub, avec l'appui du projet ProDigiT de la GIZ Togo, cofinancé par l'Allemagne, le Luxembourg et l'Union européenne. Il a reçu le soutien de l'International Trade Centre (ITC), de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) et d'autres partenaires au développement qui ont permis la venue des délégations africaines.

Aux côtés des participants togolais, 17 délégations ont fait le déplacement : Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Comores, Côte d'Ivoire, Djibouti, Gabon, Guinée, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal, Tchad et Tunisie.

Née en 2016, Afric'innov est la première communauté francophone dédiée aux structures d'accompagnement à l'entrepreneuriat innovant en Afrique. Le réseau fédère des incubateurs et accélérateurs, contribue à professionnaliser l'accompagnement des entrepreneurs et outille ses membres.