Togo: Naufrage sur le lac Togo - 3 morts

9 Novembre 2026
Togonews (Lomé)

Le corps de la troisième victime du naufrage survenu dimanche sur le lac Togo a été repêché lundi, ce qui met fin aux recherches.

La plupart des passagers étaient des pèlerins de retour de Togoville, indique un communiqué publié lundi par le ministre de la Sécurité, Calixte Batossie Madjoulba. Dix-huit personnes se trouvaient à bord de la pirogue. D'après les premières constatations, une passagère a provoqué un mouvement de panique qui a déséquilibré l'embarcation, puis l'a fait chavirer.

Au nom du gouvernement, le ministre a présenté ses condoléances aux familles des trois victimes. Il a salué la mobilisation des secours Il appelle de nouveau à la prudence et au strict respect des consignes de sécurité sur le lac.

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