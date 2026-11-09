Afrique de l'Ouest: Le pays rattrape son retard

La revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets de l'UEMOA, s'est ouverte lundi à Lomé.

Le gouvernement a salué une forte progression de l'exécution des projets, mais s'inquiète du recul de l'application des textes communautaires.

« Nos populations attendent de nous des résultats. De l'eau potable. Des soins de santé. Une école de qualité. Un emploi décent. Du microcrédit. C'est à cela que se mesure l'intégration », a lancé le la directrice de Cabinet du ministre des Finances et du Budget, e, qui représentait Essowé Georges Barcola. Cette revue annuelle avait été proposée dès 2012 par Faure Gnassingbé, devant la Conférence des chefs d'État de l'Union. Elle permet de mesurer ce qui avance, de repérer ce qui bloque et de corriger sans attendre.

En 2025, le taux de mise en oeuvre des 145 réformes évaluées est tombé à 68,7 %, contre 77,9 % un an plus tôt. Le Togo compte encore 22 textes communautaires non transposés ou non appliqués : 19 directives, deux règlements et une décision. Les retards concernent surtout l'agriculture, la culture et l'artisanat.

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« Transposer une directive n'est pas une option. C'est un engagement de nos États, et la crédibilité de notre Union en dépend », a insisté l'orateur.

Le bilan des programmes et projets est en revanche nettement meilleur. Leur taux d'exécution grimpe à 91,6 %, contre 78,9 % l'an dernier, et le taux de décaissement atteint 83,6 %. Plusieurs textes ont été adoptés cette année : une loi contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (mars), un plan d'attribution des fréquences radioélectriques (mars), l'examen d'un projet de loi sur la concurrence et la protection des consommateurs (juin), ainsi que des arrêtés sur les énergies renouvelables (septembre) et le tourisme (octobre).

Résultat : l'auto-évaluation menée fin septembre affiche un taux de mise en oeuvre de 79,8 %, en hausse de 11,1 points par rapport à 2025. Ce chiffre doit encore être validé par les experts de la Commission de l'UEMOA pendant les trois jours de la revue. Pour le représentant résident de l'UEMOA au Togo, Alioune Sene, cette 12e édition de la phase technique de la revue confirme l'utilité de l'exercice. Depuis plus de dix ans, il a permis d'harmoniser les législations nationales, d'améliorer le suivi des projets communautaires et de créer une « saine émulation » entre les États membres.

Au-delà des chiffres, il s'agit de réunir les preuves concrètes des progrès accomplis, pour en rendre compte « de façon objective et transparente » aux plus hautes autorités de l'Union. Le représentant de la Commission a salué l'engagement des autorités togolaises et la forte mobilisation des administrations. Les conclusions seront consignées dans un mémorandum consensuel signé par le Togo et la Commission.