Gabon: Ngounié - Le PDG installe les instances de son conseil provincial en prélude à son 13e congrès

9 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Wilfried Mombo Ngoulou

Le Parti démocratique gabonais (PDG) a lancé, vendredi 6 novembre 2026, les travaux de son Conseil provincial de la Ngounié, dans la salle polyvalente de l'hôtel Lac Bleu, à Mouila. Cette première journée a été essentiellement consacrée à la mise en place des différentes instances chargées d'encadrer les travaux et de conduire les réflexions des militants.

Au coeur de cette ouverture, deux principales étapes ont marqué les échanges : l'installation du bureau du Conseil provincial et la constitution des bureaux des différentes commissions thématiques. Une démarche organisationnelle qui vise à structurer les travaux et à garantir la participation des différentes composantes du Parti.

Au-delà de cette phase d'installation, ces assises constituent un cadre de concertation et de réflexion pour les militants du PDG dans la province de la Ngounié. Elles entendent favoriser l'expression des opinions, le dialogue et la formulation de propositions autour des perspectives d'avenir de la formation politique.

Placés sous le signe du dialogue, de la tolérance, de la solidarité et du respect mutuel, ces travaux doivent permettre de recueillir des contributions susceptibles d'enrichir les orientations stratégiques du Parti.

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Cette rencontre provinciale revêt également un enjeu particulier dans le calendrier politique du PDG. Les différentes réflexions engagées dans la Ngounié sont appelées à alimenter les préparatifs du 13e Congrès ordinaire, annoncé pour les 27, 28 et 29 novembre 2026.

À travers ces assises, le PDG entend ainsi mobiliser ses militants autour d'une réflexion collective sur son organisation, son fonctionnement et ses perspectives politiques, à l'approche de ce rendez-vous majeur de sa vie institutionnelle.

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