Gabon: Axe Lébamba-Mbigou - Ebomaf franchit une étape décisive dans la construction de la chaussée

9 Novembre 2026
Gabonews (Libreville)
Par Jarele Sika

Sur l'axe Lébamba-Mbigou (82km), la société Ebomaf poursuit méthodiquement les travaux de construction de cette infrastructure routière stratégique. La mise en oeuvre de la planche d'essai de la couche de fondation en grave non traitée (GNT 0/31,5) constitue une étape déterminante dans le processus d'exécution.

Cette opération technique permet de vérifier la conformité des matériaux, les conditions de mise en oeuvre et les performances du compactage, afin de garantir une chaussée répondant aux exigences de qualité et de durabilité. Au-delà de l'avancement du chantier, cette démarche témoigne de l'importance accordée au contrôle technique et à la rigueur d'exécution. Un enjeu majeur pour offrir aux populations une route fiable, sécurisée et durable, au service du désenclavement et du développement économique de la Louétsi-Wano et de la Boumi-louetsi au sud du Gabon.

Lire l'article original sur Gabonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Gabonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.