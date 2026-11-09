Gabon: Axe Lébamba-Mbigou - Ebomaf franchit une étape décisive dans la construction de la chaussée

Sur l'axe Lébamba-Mbigou (82km), la société Ebomaf poursuit méthodiquement les travaux de construction de cette infrastructure routière stratégique. La mise en oeuvre de la planche d'essai de la couche de fondation en grave non traitée (GNT 0/31,5) constitue une étape déterminante dans le processus d'exécution.

Cette opération technique permet de vérifier la conformité des matériaux, les conditions de mise en oeuvre et les performances du compactage, afin de garantir une chaussée répondant aux exigences de qualité et de durabilité. Au-delà de l'avancement du chantier, cette démarche témoigne de l'importance accordée au contrôle technique et à la rigueur d'exécution. Un enjeu majeur pour offrir aux populations une route fiable, sécurisée et durable, au service du désenclavement et du développement économique de la Louétsi-Wano et de la Boumi-louetsi au sud du Gabon.