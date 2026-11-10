Dakar — Au total, 320 médailles, dont 103 en or et 101 en argent, ont été distribuées aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, avec le Sénégal qui s'est illustré en remportant la médaille d'or au basket-ball 3x3 masculin et le bronze dans le tournoi féminin, tandis que plusieurs nations africaines se sont distinguées dans les épreuves d'athlétisme.

Ibrahima Ndiaye, Papa Mamadou Cissé, Frédéric Clovice Mané et Sacoura Diop ont remporté la médaille d'or au basketball 3x3, face aux Lituaniens. Dans la même discipline, Néné Sira Diallo, Fatou Diop, Bintou Bangoura et Fatou Ndiaye ont décroché la médaille de bronze, chez les filles.

Grâce à ces deux médailles, le Sénégal se hisse à la 6e place du classement général avec 7 distinctions : quatre en or et trois en bronze. Il est la troisième nation africaine derrière respectivement l'Egypte (10 médailles, dont six en or et 1 en argent) et le Kenya (5 médailles, dont quatre en or).

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Avec deux nouvelle médailles d'or, la Chine porte son total à 23 breloques (13 en or, 7 en argent, 3 en bronze) et conforte sa première place au classement général de médailles. Le Japon est deuxième avec 20 médailles : 9 en or, 6 e argent et 5 en bronze. La Russie est troisième avec 10 médailles dont 6 en or et 4 en argent.

La journée a été également marquée par une belle moisson africaine sur les pistes, avec l'Éthiopie. Au 1 500 mètres homme, Wabi Seblega a devancé le Sri-Lankais Lahiru Achintha Gallage, médaillé d'argent, et l'Espagnol Alex Sangil, qui s'est adjugé le bronze.

Dans le 2 000 mètres steeple homme, Jenedin Abdo a offert une nouvelle médaille d'or à l'Éthiopie. Le Kényan Wesley Kiplagat a terminé deuxième, tandis que l'Ougandais Michael Kibet a pris la troisième place. L'Éthiopie a également remporté le titre du 800 mètre féminin. La marocaine Khadija Elmostaqim a gagné le bronze.

Au 400 mètres masculin, le Saeed Omar des Émirats arabes unis a remporté la première médaille d'or pour son pays dans ces jeux. De même que le Gambien Mustapha Jadama, médaillé d'argent. Le Chinois Han Liu, médaillé de bronze.

Le continent africain s'est également illustré dans d'autres épreuves d'athlétisme, avec l'Afrique du Sud au saut en hauteur masculin avec Matao Roux. Dans la même discipline, l'Egyptien Ahmed Mohamed Zaki Mohamed a obtenu le bronze. Son compatriote Yahya Sawaby est médaillé d'or au lancer du disque masculin.

La Nigériane Praise Ugho et la Kenyane Faith Rono ont remporté l'or respectivement au 400 mètres plat, et au 3 000 mètres féminin où l'Ethiopienne Yordanos Tsigab et l'Ougandaise Keren Chelimo complètent le podium.

Dans l'épreuve individuelle féminine de tir à l'arc, la Turque Dunya Yenihayat s'est adjugé la médaille d'or. L'Américaine Ye-Eun Whang a remporté l'argent, tandis que l'Espagnole Sandra Perez Cumb reras a obtenu le bronze.

En gymnastique artistique, la Chine a dominé l'épreuve par équipes masculines, avec Lezheng Li, Lanbin Yang et Ruiyang Zhao, qui ont décroché la médaille d'or. Le Japon a terminé à la deuxième place, tandis que la Grande-Bretagne a obtenu la médaille de bronze.