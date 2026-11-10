Afrique: Souveraineté sanitaire - Le continent veut produire ses vaccins et ses médicaments

De Kigali à Lusaka, le continent accélère sa stratégie d'autonomie pharmaceutique. La mise en place de sept comités scientifiques de l'Agence africaine du médicament (Ama) et du projet zambien d'une usine de vaccins contre le choléra illustrent une même ambition : réduire la dépendance aux importations, harmoniser les normes et construire une industrie sanitaire africaine. Mais entre annonces, capacités industrielles et autorisations réglementaires, le chemin reste long.

L'Afrique veut sortir de la dépendance pharmaceutique et les signaux se multiplient. Le 26 octobre dernier, à Kigali, au Rwanda, sept comités d'experts de l'Ama ont prêté serment. Quelques jours plus tard, le projet d'une unité de production de vaccins contre le choléra en Zambie, avec un partenariat chinois, est venu donner une traduction industrielle à cette ambition. Deux initiatives différentes, mais une même bataille stratégique : faire de la santé un pilier de la souveraineté économique du continent.

À Kigali, l'Ama franchit une étape institutionnelle importante. Les sept comités couvrent notamment l'évaluation des vaccins et des produits biologiques, la surveillance des essais cliniques, les dispositifs médicaux et les technologies émergentes de diagnostic. Leur mission : analyser les données médicales, contribuer à l'inspection des sites de fabrication et produire des avis scientifiques destinés à éclairer les décisions des autorités de régulation. Pour sa directrice générale, la Dre Delese Mimi Darko, il ne s'agit pas d'une simple inauguration administrative.

« Nous mettons en place les structures scientifiques qui permettront à l'Ama de remplir son mandat et d'appuyer les décisions réglementaires à l'échelle du continent », souligne-t-elle. L'agence entend coordonner les compétences et renforcer la confiance dans les procédures communes, sans se substituer aux autorités nationales.

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55 marchés, un défi de fragmentation

C'est précisément l'un des obstacles majeurs à l'émergence d'une industrie pharmaceutique africaine : la fragmentation réglementaire. Avec cinquante-cinq États, des procédures d'homologation et des normes parfois différentes, les industriels doivent affronter une multiplicité de marchés qui complique les investissements, la production à grande échelle et la circulation des produits. Selon Michel Sidibé, envoyé spécial de l'Union africaine pour l'Ama, l'harmonisation peut changer la donne.

L'objectif n'est pas de multiplier les unités de fabrication identiques dans chaque pays, mais de faire émerger des pôles régionaux d'excellence capables de produire pour plusieurs marchés. Une logique de complémentarité industrielle qui pourrait favoriser les économies d'échelle et rendre les investissements plus attractifs. L'urgence est considérable. Selon les données rappelées dans le reportage de Radio France internationale, l'Afrique importe près de 99 % de ses vaccins et plus de 70 % de ses médicaments. La pandémie de Covid-19 et les pénuries qui l'ont accompagnée ont révélé le coût stratégique de cette dépendance.

La Zambie passe à l'étape industrielle

Le projet annoncé en Zambie illustre cette volonté de changement. La première phase, évaluée à 24 millions de dollars, prévoit une unité de remplissage et de conditionnement de vaccins oraux contre le choléra dans la zone économique de Lusaka South. La capacité annoncée pourrait atteindre 20 millions de doses par an, dont la moitié destinée au marché zambien et l'autre à l'exportation, sous réserve des autorisations nécessaires.

Une nouvelle société, Zamvax, doit piloter le projet. Elle sera détenue à 60 % par l'organisme public zambien IDC et à 40 % par le partenaire chinois Jijia. Les promoteurs envisagent ensuite une diversification vers les vaccins pédiatriques et vétérinaires. Mais ces perspectives restent conditionnées aux financements et aux validations réglementaires.

Le contexte sanitaire donne tout son sens à cette initiative. La Zambie a enregistré plus de 20 000 cas de choléra et près de 700 décès pendant l'épidémie de 2023-2024. Disposer de capacités locales de production et de conditionnement pourrait contribuer à mieux anticiper les urgences, sous réserve d'une chaîne d'approvisionnement fiable et d'une qualité certifiée.

Pour l'Afrique centrale, une opportunité à saisir

L'Union africaine s'est fixé un objectif ambitieux : produire localement 60 % des vaccins nécessaires au continent d'ici à 2040. Pour l'Afrique centrale, cet horizon doit susciter une réflexion stratégique. La Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale ne peut rester spectatrice d'une recomposition industrielle qui touche directement sa sécurité sanitaire. Mais la souveraineté pharmaceutique ne se décrète pas. Elle exige des investissements durables, des laboratoires de contrôle, des compétences spécialisées, des financements, des transferts de technologie et des normes rigoureuses.

Elle suppose également de distinguer le remplissage et le conditionnement de vaccins de la fabrication complète des principes actifs et des produits biologiques. De Kigali à Lusaka, l'Afrique pose ainsi les premières pierre d'une nouvelle architecture sanitaire. Le véritable test ne sera pas le nombre de comités créés ni celui des usines annoncées, mais la capacité du continent à produire des médicaments et des vaccins sûrs, accessibles et compétitifs. Car dépendre de l'extérieur pour se soigner, c'est aussi laisser à d'autres une partie du contrôle de sa sécurité nationale.