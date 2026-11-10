Sénégal: Basket 3x3 - L'équipe masculine, championne olympique

9 Novembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'équipe nationale masculine du Sénégal a remporté la médaille d'or olympique en basket 3x3 en battant la Lituanie, championne du monde en titre, sur le score de 14 à 13.

Les Lions ont connu un début de rencontre difficile. Mais, au fil des minutes, les jeunes joueurs ont su se réajuster et retrouver leur meilleur niveau de jeu, faisant sensation tout au long de la rencontre.Menés au score durant presque toute la rencontre, les Sénégalais n'ont jamais baissé les bras. Dans les ultimes secondes, grâce à un véritable coup de feu offensif, ils sont parvenus à arracher l'égalisation (12-12)Il a donc fallu passer par la prolongation pour départager les deux équipes.

Dans cette épreuve, la règle est simple : la première équipe à inscrire deux points l'emporte.Au terme de ce suspense, le Sénégal a su faire la différence pour s'offrir une précieuse victoire (14-13) au grand bonheur des nombreux supporters venus pousser l'équipe sénégalaise.SK/MTN

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