Afrique de l'Ouest: CEDEAO - Les médias invités à vulgariser les règles de la concurrence

Le directeur exécutif de l'Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (ARCC), Siméon Konan Koffi, a invité les médias des pays membres de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), lundi, à Banjul, à contribuer activement à la vulgarisation des règles de concurrence de cette organisation régionale.

"Nous tenons cette rencontre parce que l'intérêt des médias pour l'Autorité régionale de la concurrence ne saurait être sous-estimé. Les médias sont souvent appelés le quatrième pouvoir pour une bonne raison : ils surveillent l'exercice de l'autorité", a souligné M. Koffi.

En présidant la cérémonie d'ouverture de la première réunion du Réseau des journalistes économiques de l'ARCC (RJE-ARCC), il a exhorté les professionnels des médias d'Afrique de l'Ouest à vulgariser davantage les règles concurrentielles, pour les faire connaître aux citoyens des pays membres de la CEDEAO.

Une décision prise par quelques entreprises seulement peut avoir une incidence sur les prix de l'alimentation, des transports, des communications, des médicaments et d'autres denrées et services dont ont besoin des millions de consommateurs, a souligné le directeur exécutif de l'ARCC.

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"Souvent, le public ne sait pas qui est l'auteur d'une telle décision, ni comment elle a été prise. Il ne sait pas non plus si la loi a été respectée ou pas", a-t-il relevé, invitant les journalistes à se préoccuper du respect des règles de la concurrence.

Siméon Konan Koffi les exhorte à bien connaître les règles de la concurrence de la CEDEAO et à les faire comprendre aux consommateurs.

"Les entreprises peuvent se conformer aux règles lorsqu'elles les comprennent. Les citoyens peuvent alerter une autorité sur un comportement suspect, seulement lorsqu'ils savent reconnaître les signaux d'alarme en matière de concurrence et savent vers qui se tourner", a dit M. Koffi.

À son avis, les missions de l'ARCC doivent être vulgarisées pour que les consommateurs puissent bien les connaître.

Des journalistes membres du RJE-ARCC prennent part à une rencontre de trois jours sur les règles de la concurrence de la CEDEAO, à Banjul.

"Notre rôle est d'appliquer les règles communautaires de la concurrence et d'aider à protéger les intérêts des consommateurs, avec la collaboration des institutions nationales concernées", a-t-il dit en présence de nombreux membres du Réseau des journalistes économiques de l'ARCC venus des pays de la CEDEAO.

Selon son directeur exécutif, l'Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO examine les pratiques susceptibles de restreindre la concurrence, enquête sur les infractions présumées et s'efforce de faire en sorte que les consommateurs aient une bonne compréhension de leurs droits.

Le RJE-ARCC contribue au renforcement des compétences des journalistes et de leur compréhension des règles de la concurrence, selon Siméon Konan Koffi. Il les fait participer à la lutte contre la désinformation économique, d'après lui.

Le respect des règles de la concurrence est une dimension importante de la Vison 2050 de la CEDEAO, "qui place les citoyens au coeur de l'intégration régionale", selon M. Koffi.

Il ne peut y avoir d'intégration régionale sans des citoyens bien informés, des institutions transparentes et des médias capables de soutenir les transformations économiques menées par les institutions de la région, a-t-il soutenu.

"Avec l'aide des médias, les enjeux sont mieux compris par les citoyens et les consommateurs. Le débat public s'enrichit également", a souligné le directeur exécutif de l'Autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO.

Créée le 19 décembre 2008, l'ARCC a entamé ses activités en juin 2019.