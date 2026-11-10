Alger — La ministre de la Culture et des Arts, Mme Malika Bendouda, a présidé, lundi à Alger, l'ouverture d'un atelier régional au profit des points focaux des Etats africains parties à la Convention de l'UNESCO de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, avec la participation d'experts et de responsables d'organismes internationaux, dans le cadre du renforcement de la coopération africaine dans le domaine de la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, indique un communiqué du ministère.

Dans son allocution d'ouverture, Mme Bendouda a souligné que cet atelier, organisé par le Centre régional pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel en Afrique (CRESPIAF), en coopération avec l'UNESCO, dépasse le simple cadre technique pour incarner une "prise de conscience stratégique commune" quant à l'importance de la sauvegarde du patrimoine vivant de l'Afrique, en le transformant d'une mémoire orale ou de pratiques traditionnelles en capital de l'identité économique et culturelle, et outil efficace au service de la souveraineté culturelle et du développement durable.

Cet atelier est consacré à l'élaboration des rapports périodiques des Etats parties, un mécanisme qui permet, a-t-elle ajouté, "de mesurer l'efficacité des politiques publiques, d'identifier les lacunes en matière de financement et de connaissances, et de transformer les données participatives avec les communautés locales et les détenteurs du patrimoine en décisions stratégiques, anticipatives et durables".

Elle a, à ce propos, indiqué que "l'Algérie, partant de sa vision globale, considère le patrimoine culturel, matériel et immatériel, comme l'un des fondements de la sécurité nationale et de l'identité nationale", rappelant que "le pays a oeuvré à consacrer son leadership continental à travers des étapes décisives, dont son précédent historique en tant que premier pays au monde à avoir ratifié la Convention de l'UNESCO de 2003" pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel.

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La ministre a précisé que cette ratification s'est traduite, sur le plan institutionnel, par l'accueil et la création du CRESPIAF sous l'égide de l'UNESCO, en tant que "référence pour le renforcement des capacités et l'harmonisation des visions à l'échelle continentale", et a été couronnée par "la transformation numérique pour moderniser l'inventaire national et mettre en place des bases de données liées à la recherche académique".

Ces mesures interviennent "parallèlement à une diplomatie culturelle ferme visant à protéger le patrimoine identitaire, notamment à travers le classement d'éléments patrimoniaux majeurs sur la liste de l'UNESCO et le dépôt de dossiers stratégiques en cours d'évaluation internationale, comme l'art du zellige et la blouza oranaise, ainsi que des dossiers africains communs destinés à renforcer les liens d'unité et de complémentarité entre les pays du continent", a-t-elle poursuivi.

Mme Bendouda a insisté sur l'ambition stratégique, dans le cadre de la vision de l'Union africaine (UA) et des objectifs de l'UNESCO, de "permettre aux experts et aux points focaux du continent africain de disposer des outils juridiques et techniques nécessaires à la protection globale du patrimoine africain, et d'ouvrir les bibliothèques, les musées et les centres de recherche africains aux chercheurs du continent afin que l'histoire de l'Afrique soit écrite par des Africains".

Selon les organisateurs, cet atelier vise à préparer les points focaux des pays africains à la transition vers le nouveau système d'établissement des rapports périodiques et à les familiariser avec ses mécanismes d'élaboration et de soumission, à travers plusieurs axes notamment "l'accompagnement de cette transition vers un système mondial unifié et coordonné de présentation des rapports périodiques, ainsi que sur la découverte des modèles électroniques révisés et simplifiés lancés par l'UNESCO à la fin du mois de septembre 2026 pour faciliter leur préparation".

Cette rencontre réunit des experts du patrimoine représentant près de 50 points focaux de pays africains, ainsi que des responsables de bureaux régionaux de l'UNESCO dans quatre pays africains, en dehors de son siège principal. Les sessions de travail sont encadrées par des experts du Réseau mondial des gestionnaires de l'UNESCO, aux côtés d'experts algériens.